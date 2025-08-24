CRNA GORA POBEDILA SRBIJU U FINALU EVROPSKOG PRVENSTVA! Mladi vaterpolisti naše zemlje osvojili srebro
Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije, igrači do 18 godina, osvojila je srebrnu medalju na šampionatu Evrope u Rumuniji, pošto je u finalu poražena od selekcije Crne Gore rezultatom 13:9.
Crnogorci su tokom celog meča imali prednost i zasluženo došli do zlata, sa impresivnih šest pobeda na isto toliko mečeva.
Zanimljivo, prvu su upisali baš protiv Srbije na startu šampionata (9:8).
