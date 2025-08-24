PARTIZAN IGRA PROTIV HRVATA! Crno-beli izlaze na megdan Rijeci i Sarajevu

Prošlo je pet dana od crno-bele žurke kojomsu futsaleri Partizana započeli novu sezonu, a još uvek se priča o dobroj energiji i zajedništvu koja vlada ekipom.

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Svoja očekivanja za novu sezonu izneli su predsednik kluba Nenad Masal, trener Igor Šošo, kao i igrači Matija Ćirka i Drago Jovanović koji su najavili i atraktivni turnir na kome će crno-beli igrati.

Nenad Masal, predsednik kluba, izjavio je da su ciljevi kao i svake sezone u najvišem rangu takmičenja.

- Najviši su ciljevi, trebalo bi da se ove sezone uđe u prvu ligu i da se nastavi put ka elitnom rangu takmičenja u smislu evropskih takmičenja i tako dalje. To je krajnji cilj, da Partizan bude deo Lige šampiona u futsalu. Mislim da će se ove sezone stvari odvijati onako kako smo zamislili. Normalno, ništa ne može da bude sto posto sigurno, ali mislim da smo se dosta dobro potrudili da ne bude nekih iznenađenja.

FOTO: Futsal klub Partizan

Pripreme su u jeku...

- Pripreme su koncipirane tako da protivnici budu uglavnom svi prvoligaši, hoćemo odmah da vidimo na kom se nivou nalazimo. Šlag na torti, odnosno na kraju priprema, je to gostovanje u Gracu. Onako, jedan dosta jak i zanimljiv turnir. Grac je član prve Austrijske lige, Rijeka, jedan od najjačih klubova u Hrvatskoj, i Sarajevo iz BiH. Uz nas, onako, baš jak turnir.

Trener Igor Šošo govorio je o očekivanjima kluba, Šošo je rekao:

- Ciljevi kluba su jako veliki za ovu sezonu. Od nas se očekuje da se već prve sezone umešamo u borbu za prvo mesto, tačnije da uđemo u ligu. Mi svi znamo da nas čeka naporan rad i da će biti tu mnogo borbe. Znamo da će biti jako teških gostovanja i najbitnija utakmica jeste ta sa Crvenom zvezdom, što svi pominju. Ja stvarno mislim da će ta utakmica možda da vrati publiku u hale i nadamo se najboljem ishodu za nas.

FOTO: Futsal klub Partizan

Matija Ćirka igrač crno-belih se za novu sezonu pripremao i tokom pauze.

- Ja sam iskoristio vreme da treniram, da se spremim što više da dočekam pripreme spreman. Išao sam u teretanu, takođe igrao sam dosta turnira, što mi je pomoglo da održavam kondiciju. Takođe sam malo putovao i mislim da sam spreman da očekujem pripreme i na ovu sezonu.

I drago Jovanović je podelio očekivanja pred novu sezonu.

- Kao što smo već pričali na početku, očekuje se naravno ulazak u viši rang i to je u suštini jedini glavni cilj koji imamo. Pored toga, naravno i da pružimo dobre partije i da se klub još više podiže na neki viši nivo, videćemo koliko je to moguće.

