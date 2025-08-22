BEOGRADSKI MARATON OPET OBARA REKORD! Sve je spremno za spektakl 6.septembra u prestonici Srbije

Drugi deo ovogodišnje trkačke sezone u kalendaru Beogradskog maratona otvara se trkom 10K Belgrade koja je na programu 6. septembra.

Foto: Beogradski maraton

Start i cilj trke biće u Bulevaru Nikole Tesle, kod Parka prijateljstva na Ušću, a organizatori najavljuju da će ova trkačka manifestacija po mnogo čemu nadmašiti sve prethodne.

- Ponovo će biti oboren rekord po broju učesnika, što nas posebno raduje“, počeo je priču direktor Beogradskog maratona Darko Habuš i potom dodao:

- Prošle godine imali smo 4.000 učesnika, a ove godine, 15 dana pre trke imamo već 4.500 prijavljenih trkača. Zanimljivo je istaći da će ovo biti 14. događaj u nizu u organizaciji Beogradskog maratona u kome će biti oboren rekord po broiju učesnika. Taj pozitivan trend započet u maju 2022. godine se nastavlja. Veoma smo ponosni na tu činjenicu, to je odraz međsobnog poverenja koji smo uspostavili sa našim trkačima, pokazatelj da trkačka zajednica u Srbiji rapidno raste, a za nas u organizaciji to je još jedna obaveza više da u svakoj narednoj trci ugođaj na stazi svim učesnicima bude još bolji“.

Veliki iskorak ove godine napravljen je i u takmičarskom smislu, pa bi veoma lako mogao biti oboren i rekord staze koji u muškoj konkurenciji iznosi 28:26, a kod žena 32:12.

- Uspeli smo da dovedemo preko 20 elitnih trkača iz Kenije i Ugande. Mnogi od njih imaju rezultate daleko ispod 28 minuta, tako da očekujemo i napad na rekord. Dolazak tako kvalitetnih atletičara, dokaz je i ugleda koji je Beogradski maraton izgradio u svetu. To je još jedan podatak koji služi na čast našoj zemlji i gradu Beogradu“.

Beogradska brza desetka i ove godine organizuje se u saradnji sa Srpskim atletskim savezom, pa će ovo ujedno biuti i državno prvenstvo na 10 kilometara:

- Među trkačima će biti i naš najbolji atletičar na srednjim i dugim prugama Elzan Bibić. Prema njegovim rečima, nalazi se u životnoj formi i najavio je napad na državni rekord na ovoj deonici. Očekuje nas zaista vrhunski trkački događaj, a mi ćemo se maksimalno potruditi da ispunimo najviše standarde koji se tiču organizacije“.

Start trke zakazan je za 18 časova, obezbeđene su tri okrepne stanice, a prijave za učešće biće omogućene i na dan trke. Zanimljivo je istaći da učešće mogu da uzmu stariji od 12 godina, a za sve učesnike obezbeđeni su pokloni sponzora i partnera Beogradskog maratona.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu