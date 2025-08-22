SRPKINJE NE DAJU KRUNU: Odbojkašice će pokušati da osvoje treće uzastopno zlato na Svetskom prvenstvu

MOGU li odbojkašice Srbije do trećetitule zaredom na svetskim prvenstvima? Odgovor ćemo dobiti naovogodišnjem šampionatu planete, koje se od sutra do 7. septembra održava u Tajlandu. Naša podmlađena selekcija je "favorit iz senke", željnadokazivanja i ostanka na pobedničkom postolju.

FOTO: FIVB

Tijana Bošković i drugarice su od 20. avgusta u Bangkoku, gde će odigrati sve utakmice na Svetskom prvenstvu. U prestonici Tajlanda dočekane kao vladarke planete, svesne da će mnoge selekcije, pre svih Italija i Brazil, učiniti sve da ih skinu sa trona. Nemaju imperativ osvajanja zlata, ali selektor Zoran Terzić nijednog trenutka nije krio da je cilj polufinale SP, a onda je sve moguće.

- Probaćemo od prve utakmice na SP da odigramo najbolje moguće. Ako nam se pogode neke stvari, ako budemo igrali svoju najbolju igru, onda sam ubeđen da možemo do polufinala SP - govorio je uoči puta za Tajland trofejni kormilar, koji je sa našom selekcijom osvojio bronzu 2006. i zlato 2018. na svetskim prvenstvima.

Naše devojke imaju dobar raspored i što je najvažnije neće se seliti iz grada u grad, jer su Puket, Čijang Mai i Nakonračasima od tajlandske prestonice udaljeni nekoliko stotina kilometara.

Što se žreba tiče imaju razloga da veruju da mogu daleko da doguraju. Bez obzira na to što su bez nekoliko slavnih igračica u grupi H su favoritkinje protiv Ukrajine, s kojom se sastaju u subotu (15.30) i Kameruna (ponedeljak, 15.30), dok ih u trećem kolu u sredu (12.00) očekuje derbi sa Japanom. Prve dve selekcije izboriće nokaut fazu, a u osmini finala i četvrtfinalu igraju sa dve najbolje selekcije iz grupe A - Holandija, Švedska, Tajland i Egipat. Kada se pogleda trenutna forma ekipa, nije isključeno da se za ulazak u polufinale bore ponovo sa Japanom. Projekcija žreba govori da će se u eventualnom polufinalu sastati sa najuspešnijom selekcijom iz grupa D (Češka, Argentina, SAD, Slovenija) i E (Kanada, Bugarska, Turska, Španija). To znači da do finala ili meča sa bronzom neće ukrstiti koplja sa prvim favoritkinjama, olimpijskim pobednicama Italijankama, vicešampionkama sveta Brazilkama, Kineskinjama i Poljakinjama.

- Svetsko prvenstvo je veliki izazov, neke devojke će prvi put zaigrati na tim takmičenju. Cilj je da igramo dobro, da budemo tim. Ne volimo puno da pričamo o ambicijama, već kad počne takmičenje da na terenu pokažemo ono što smo spremali. Svi smo pozitivni, potrudićemo se da prestavljamo Srbiju kao do sada - naglasile je uoči puta kapitenka Tijana Bošković.

Svetska federacija je odlukom da se SP igraju svake druge, neparne godine, promenila i sistem takmičenja. Na ovom šampionatu igraće 32 selekcije, koje su podeljene u osam grupa. Ali, su napravljene četiri staze do polufinala, tako da će četiri najuspešnije selekcije odigrati sedam utakmica, daleko manje nego na ranijim prvenstvima. Podsetimo, Srbija je pre tri godine u Holandiji i Poljskoj odigrala 12 utakmica i sve dobila. Jedan više meč imala je na SP 2018. u Japanu, kada je prvo zlato osvojila uz 11 pobeda i dva poraza.

Naše dame mogu da se pohvale da imaju 16 uzastopnih pobeda na svetskim prvenstvima. Sada imaju izazov da ponove podvig selekcije Sovjetskog saveza, koja je jedina tri puta zaredom bila najbolja - 1952, 1956. i 1960. Priliku da uđu u istoriju imaju i Tijana Bošković, Maja Aleksić, Bojana Milenković i Teodora Pušić, koje se ugradile sebe u prva dva zlata.

Iz tima koji je pre tri godine na impresivan način osvojio svetsku krunu nema najboljeg tehničara Bojane Drče, najboljeg blokera Jovane Stevanović, Bianke Buše, Brankice Mihajlović, Ane Bjelice i Sare Lozo. Nema ni legendarne kapitenke Maje Ognjenović, tako da će igrom dirigovati Slađana Mirković uz pomoć Marije Miljević.

Tu su i dalje, MVP svetskih prvenstava 2018. i 2022. kapitenka Tijana Bošković, najbolji libero SP 2022. Teodora Pušić, Slađana Mirković, Maja Aleksić, Mina Popović, Bojana Milenković, Katarina Dangubić i Aleksandra Jegdić. One će uz pomoć Aleksandre Uzelac, Hene Kurtagić, Vanje Ivanović, Marije Miljević, Vanje Bukilić i Maše Kirov pokušati da produže trofejni niz.

Sedmi put na SP

REPREZENTACIJA Jugoslavije je na SP debitovala 1978. u Sovjetskom Savezu, gde je bila 16. Na drugo učešće čekalo se 28 godina, a na šampionatu u Japanu selekcija Srbije i Crne Gore je osvojila istorijsku prvu medalju, bronzu. Pod imenom Srbija prvi put su zaigrale 2010. u Japanu i bile osme. Četiri godine kasnije u Italiji bili su sedma. Na poslednja dva šampionata, 2018. u Japanu i 2022. u Holandiji i Poljskoj osvojile su dva zlata.

Tijana uz Maju

TIJANI Bošković ovo će biti četvrto svetsko prvenstvo i tako će se pridružiti Maji Ognjenović, koja je na četiri šampionata odigrala 43 utakmice.

RASPORED

H GRUPA - BANGKOK

PRVO kolo - 23. avgust

Japan - Kamerun 12.00

Srbija - Ukrajina 15.30

Drugo kolo - 25.avgust

Japan - Ukrajina 12.00

Srbija - Kamerun 15.30

Treće kolo - 27. avgust

Srbija - Japan 12.00

Ukrajina - Kamerun 15.30

A GRUPA - BANGKOK

Prvo kolo - 22. avgust

Holandija - Švedska 12.00

Tajland - Egipat 15.30

Drugo kolo - 24.avgust

Holandija - Egipat 12.00

Tajland - Švedska 15.30

Treće kolo - 26.avgust

Švedska - Egipat 12.00

Tajland - Holandija 15.30

B GRUPA - PUKET

Prvo kolo - 22.avgust

Belgija - Kuba 12.00

Italija - Slovačka 15.30

Drugo kolo - 24.avgust

Italija - Kuba 12.00

Belgija - Slovačka 15.30

Treće kolo - 26.avgust

Italija - Belgija 12.00

Kuba - Slovačka 15.30

C GRUPA - ČIJANG MAI

Prvo kolo - 22.avgust

Francuska - Portoriko 11.00

Brazil - Grčka 14.30

Drugo kolo - 24.avgust

Portoriko - Grčka 11.00

Brazil - Francuska 14.30

Treće kolo - 26.avgust

Francuska - Grčka 11.00

Brazil - Portoriko

D GRUPA - NAKONRAČASIMA

Prvo kolo - 22. avgust

Češka - Argentina 11.00

SAD - Slovenija 14.30

Drugo kolo - 24. avgust

Češka - Slovenija 11.00

SAD - Argentina 14.30

Treće kolo - 26.avgust

Argentina - Slovenija 11.00

SAD - Češka 14.30

E GRUPA - NAKONRAČASIMA

Prvo kolo - 23. avgust

Kanada - Bugarska 11.00

Turska - Španija 14.30

Drugo kolo - 15.avgust

Kanada - Španija 11.00

Turska - Bugarska 14.30

Treće kolo - 27.avgust

Turska - Kanada 11.00

Bugarska - Španija 14.30

F GRUPA - ČIJANG MAI

Prvo kolo - 23.avgust

Dominikanska R. - Kolumbija 11.00

Kina - Meksiko 14.30

Drugo kolo - 25.avgust

Dominikanska R. - Meksiko 11.00

Kina - Kolumbija 14.30

Treće kolo - 27.avgust

Kolumbija - Meksiko 11.00

Kina - Dominikanska R. 14.30

G GRUPA - PUKET

Prvo kolo - 23. avgust

Nemačka - Kenija 12.00

Poljska - Vijetnam 15.30

Drugo kolo - 25.avgust

Nemačka - Vijetnam 12.00

Poljska - Kenija 15.30

Treće kolo - 27. avgust

Kenija - Vijetnam 12.00

Poljska - Nemačka 15.30

OSMINA FINALA - BANGKOK

PETAK - 29. avgust

A 1 - H 2

H 1 - A 2

SUBOTA - 30. avgust

B 1 - G 2

G 1 - B 2

NEDELjA - 31. avgust

C 1 - F 2

F 1 - C 2

PONEDELjAK - 1. SEPTEMBAR:

D 1 - E 2

E 1 - D 2

Termini utakmica su 12.00 i 15.30

ČETVRTFINALE - BANGKOK

SREDA - 3. septembar

A 1 /H 2 - H 1 /A 2 (P1)

B 1 /G 2 - G 1 /B 2 (P2)

ČETVRTAK - 4.septembar

C 1 /F 2 - F 1 /C 2 (P3)

D 1 /E 2 - E 1 /D 2 (P4)

Termini mečeva su 12.00 i 15.30

POLUFINALE - BANGKOK

SUBOTA - 6. septembar

P1 - P4

P2 - P3

Termini mečeva su 10.30 i 14.30

FINALE - BANGKOK

Za bronzu 10.30

ZA ZLATO 14.30

OSVAJAČI MEDALjA

1952. - 1. SSSR, 2. Poljska, 3. ČSSR

1956. - 1. SSSR, 2. Rumunija, 3. Poljska

1960. - 1. SSSR, 2. Japan, 3. ČSSR

1962. - 1. Japan, 2. SSSR, 3. Poljsla

1967. - 1. Japan, 2. SAD, 3. J. Koreja

1970. - 1. SSSR, 2. Japan, 3. S. Koreja

1974. - 1. Japan, 2. SAD, 3. J. Koreja

1978. - 1. Kuba, 2.Japan, 3. SSSR

1982. - 1. Kina, 2. Peru, 3. SAD

1986. - 1. Kina, 2. Kuba, 3. Peru

1990. - 1. SSSR, 2. Kina, 3. SAD

1994. - 1. Kuba, 2. Brazil, 3. Rusija

1998. - 1. Kuba, 2. Kina, 3. Rusija

2002. - 1. Italija, 2. SAD, 3. Rusija

2006. - 1. Rusija, 2. Brazil, 3. SCG

2010. - 1. Rusija, 2. Brazil, 3. Japan

2014. - 1. SAD, 2. Kina, 3. Brazil

2018. - 1. Srbija, 2. Italija, 3. Kina

2022. - 1. Srbija, 2. Brazil, 3. Italija

SRBIJA 2025.

Slađana Mirković

Marija Miljević

Tijana Bošković kapiten

Vanja Bukilić

Aleksandra Jegdić

Teodora Pušić

Mina Popović

Maja Aleksić

Hena Kurtagić

Maša Kirov

Katarina Dangubić

Bojana Milenković

Aleksandra Uzelac

Vanja Ivanović

Selektor Zoran Terzić