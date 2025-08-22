SRPKINJE NE DAJU KRUNU: Odbojkašice će pokušati da osvoje treće uzastopno zlato na Svetskom prvenstvu
MOGU li odbojkašice Srbije do trećetitule zaredom na svetskim prvenstvima? Odgovor ćemo dobiti naovogodišnjem šampionatu planete, koje se od sutra do 7. septembra održava u Tajlandu. Naša podmlađena selekcija je "favorit iz senke", željnadokazivanja i ostanka na pobedničkom postolju.
Tijana Bošković i drugarice su od 20. avgusta u Bangkoku, gde će odigrati sve utakmice na Svetskom prvenstvu. U prestonici Tajlanda dočekane kao vladarke planete, svesne da će mnoge selekcije, pre svih Italija i Brazil, učiniti sve da ih skinu sa trona. Nemaju imperativ osvajanja zlata, ali selektor Zoran Terzić nijednog trenutka nije krio da je cilj polufinale SP, a onda je sve moguće.
- Probaćemo od prve utakmice na SP da odigramo najbolje moguće. Ako nam se pogode neke stvari, ako budemo igrali svoju najbolju igru, onda sam ubeđen da možemo do polufinala SP - govorio je uoči puta za Tajland trofejni kormilar, koji je sa našom selekcijom osvojio bronzu 2006. i zlato 2018. na svetskim prvenstvima.
Naše devojke imaju dobar raspored i što je najvažnije neće se seliti iz grada u grad, jer su Puket, Čijang Mai i Nakonračasima od tajlandske prestonice udaljeni nekoliko stotina kilometara.
Što se žreba tiče imaju razloga da veruju da mogu daleko da doguraju. Bez obzira na to što su bez nekoliko slavnih igračica u grupi H su favoritkinje protiv Ukrajine, s kojom se sastaju u subotu (15.30) i Kameruna (ponedeljak, 15.30), dok ih u trećem kolu u sredu (12.00) očekuje derbi sa Japanom. Prve dve selekcije izboriće nokaut fazu, a u osmini finala i četvrtfinalu igraju sa dve najbolje selekcije iz grupe A - Holandija, Švedska, Tajland i Egipat. Kada se pogleda trenutna forma ekipa, nije isključeno da se za ulazak u polufinale bore ponovo sa Japanom. Projekcija žreba govori da će se u eventualnom polufinalu sastati sa najuspešnijom selekcijom iz grupa D (Češka, Argentina, SAD, Slovenija) i E (Kanada, Bugarska, Turska, Španija). To znači da do finala ili meča sa bronzom neće ukrstiti koplja sa prvim favoritkinjama, olimpijskim pobednicama Italijankama, vicešampionkama sveta Brazilkama, Kineskinjama i Poljakinjama.
- Svetsko prvenstvo je veliki izazov, neke devojke će prvi put zaigrati na tim takmičenju. Cilj je da igramo dobro, da budemo tim. Ne volimo puno da pričamo o ambicijama, već kad počne takmičenje da na terenu pokažemo ono što smo spremali. Svi smo pozitivni, potrudićemo se da prestavljamo Srbiju kao do sada - naglasile je uoči puta kapitenka Tijana Bošković.
Svetska federacija je odlukom da se SP igraju svake druge, neparne godine, promenila i sistem takmičenja. Na ovom šampionatu igraće 32 selekcije, koje su podeljene u osam grupa. Ali, su napravljene četiri staze do polufinala, tako da će četiri najuspešnije selekcije odigrati sedam utakmica, daleko manje nego na ranijim prvenstvima. Podsetimo, Srbija je pre tri godine u Holandiji i Poljskoj odigrala 12 utakmica i sve dobila. Jedan više meč imala je na SP 2018. u Japanu, kada je prvo zlato osvojila uz 11 pobeda i dva poraza.
Naše dame mogu da se pohvale da imaju 16 uzastopnih pobeda na svetskim prvenstvima. Sada imaju izazov da ponove podvig selekcije Sovjetskog saveza, koja je jedina tri puta zaredom bila najbolja - 1952, 1956. i 1960. Priliku da uđu u istoriju imaju i Tijana Bošković, Maja Aleksić, Bojana Milenković i Teodora Pušić, koje se ugradile sebe u prva dva zlata.
Iz tima koji je pre tri godine na impresivan način osvojio svetsku krunu nema najboljeg tehničara Bojane Drče, najboljeg blokera Jovane Stevanović, Bianke Buše, Brankice Mihajlović, Ane Bjelice i Sare Lozo. Nema ni legendarne kapitenke Maje Ognjenović, tako da će igrom dirigovati Slađana Mirković uz pomoć Marije Miljević.
Tu su i dalje, MVP svetskih prvenstava 2018. i 2022. kapitenka Tijana Bošković, najbolji libero SP 2022. Teodora Pušić, Slađana Mirković, Maja Aleksić, Mina Popović, Bojana Milenković, Katarina Dangubić i Aleksandra Jegdić. One će uz pomoć Aleksandre Uzelac, Hene Kurtagić, Vanje Ivanović, Marije Miljević, Vanje Bukilić i Maše Kirov pokušati da produže trofejni niz.
Sedmi put na SP
REPREZENTACIJA Jugoslavije je na SP debitovala 1978. u Sovjetskom Savezu, gde je bila 16. Na drugo učešće čekalo se 28 godina, a na šampionatu u Japanu selekcija Srbije i Crne Gore je osvojila istorijsku prvu medalju, bronzu. Pod imenom Srbija prvi put su zaigrale 2010. u Japanu i bile osme. Četiri godine kasnije u Italiji bili su sedma. Na poslednja dva šampionata, 2018. u Japanu i 2022. u Holandiji i Poljskoj osvojile su dva zlata.
Tijana uz Maju
TIJANI Bošković ovo će biti četvrto svetsko prvenstvo i tako će se pridružiti Maji Ognjenović, koja je na četiri šampionata odigrala 43 utakmice.
RASPORED
H GRUPA - BANGKOK
PRVO kolo - 23. avgust
Japan - Kamerun 12.00
Srbija - Ukrajina 15.30
Drugo kolo - 25.avgust
Japan - Ukrajina 12.00
Srbija - Kamerun 15.30
Treće kolo - 27. avgust
Srbija - Japan 12.00
Ukrajina - Kamerun 15.30
A GRUPA - BANGKOK
Prvo kolo - 22. avgust
Holandija - Švedska 12.00
Tajland - Egipat 15.30
Drugo kolo - 24.avgust
Holandija - Egipat 12.00
Tajland - Švedska 15.30
Treće kolo - 26.avgust
Švedska - Egipat 12.00
Tajland - Holandija 15.30
B GRUPA - PUKET
Prvo kolo - 22.avgust
Belgija - Kuba 12.00
Italija - Slovačka 15.30
Drugo kolo - 24.avgust
Italija - Kuba 12.00
Belgija - Slovačka 15.30
Treće kolo - 26.avgust
Italija - Belgija 12.00
Kuba - Slovačka 15.30
C GRUPA - ČIJANG MAI
Prvo kolo - 22.avgust
Francuska - Portoriko 11.00
Brazil - Grčka 14.30
Drugo kolo - 24.avgust
Portoriko - Grčka 11.00
Brazil - Francuska 14.30
Treće kolo - 26.avgust
Francuska - Grčka 11.00
Brazil - Portoriko
D GRUPA - NAKONRAČASIMA
Prvo kolo - 22. avgust
Češka - Argentina 11.00
SAD - Slovenija 14.30
Drugo kolo - 24. avgust
Češka - Slovenija 11.00
SAD - Argentina 14.30
Treće kolo - 26.avgust
Argentina - Slovenija 11.00
SAD - Češka 14.30
E GRUPA - NAKONRAČASIMA
Prvo kolo - 23. avgust
Kanada - Bugarska 11.00
Turska - Španija 14.30
Drugo kolo - 15.avgust
Kanada - Španija 11.00
Turska - Bugarska 14.30
Treće kolo - 27.avgust
Turska - Kanada 11.00
Bugarska - Španija 14.30
F GRUPA - ČIJANG MAI
Prvo kolo - 23.avgust
Dominikanska R. - Kolumbija 11.00
Kina - Meksiko 14.30
Drugo kolo - 25.avgust
Dominikanska R. - Meksiko 11.00
Kina - Kolumbija 14.30
Treće kolo - 27.avgust
Kolumbija - Meksiko 11.00
Kina - Dominikanska R. 14.30
G GRUPA - PUKET
Prvo kolo - 23. avgust
Nemačka - Kenija 12.00
Poljska - Vijetnam 15.30
Drugo kolo - 25.avgust
Nemačka - Vijetnam 12.00
Poljska - Kenija 15.30
Treće kolo - 27. avgust
Kenija - Vijetnam 12.00
Poljska - Nemačka 15.30
OSMINA FINALA - BANGKOK
PETAK - 29. avgust
A 1 - H 2
H 1 - A 2
SUBOTA - 30. avgust
B 1 - G 2
G 1 - B 2
NEDELjA - 31. avgust
C 1 - F 2
F 1 - C 2
PONEDELjAK - 1. SEPTEMBAR:
D 1 - E 2
E 1 - D 2
Termini utakmica su 12.00 i 15.30
ČETVRTFINALE - BANGKOK
SREDA - 3. septembar
A 1 /H 2 - H 1 /A 2 (P1)
B 1 /G 2 - G 1 /B 2 (P2)
ČETVRTAK - 4.septembar
C 1 /F 2 - F 1 /C 2 (P3)
D 1 /E 2 - E 1 /D 2 (P4)
Termini mečeva su 12.00 i 15.30
POLUFINALE - BANGKOK
SUBOTA - 6. septembar
P1 - P4
P2 - P3
Termini mečeva su 10.30 i 14.30
FINALE - BANGKOK
Za bronzu 10.30
ZA ZLATO 14.30
OSVAJAČI MEDALjA
1952. - 1. SSSR, 2. Poljska, 3. ČSSR
1956. - 1. SSSR, 2. Rumunija, 3. Poljska
1960. - 1. SSSR, 2. Japan, 3. ČSSR
1962. - 1. Japan, 2. SSSR, 3. Poljsla
1967. - 1. Japan, 2. SAD, 3. J. Koreja
1970. - 1. SSSR, 2. Japan, 3. S. Koreja
1974. - 1. Japan, 2. SAD, 3. J. Koreja
1978. - 1. Kuba, 2.Japan, 3. SSSR
1982. - 1. Kina, 2. Peru, 3. SAD
1986. - 1. Kina, 2. Kuba, 3. Peru
1990. - 1. SSSR, 2. Kina, 3. SAD
1994. - 1. Kuba, 2. Brazil, 3. Rusija
1998. - 1. Kuba, 2. Kina, 3. Rusija
2002. - 1. Italija, 2. SAD, 3. Rusija
2006. - 1. Rusija, 2. Brazil, 3. SCG
2010. - 1. Rusija, 2. Brazil, 3. Japan
2014. - 1. SAD, 2. Kina, 3. Brazil
2018. - 1. Srbija, 2. Italija, 3. Kina
2022. - 1. Srbija, 2. Brazil, 3. Italija
SRBIJA 2025.
Slađana Mirković
Marija Miljević
Tijana Bošković kapiten
Vanja Bukilić
Aleksandra Jegdić
Teodora Pušić
Mina Popović
Maja Aleksić
Hena Kurtagić
Maša Kirov
Katarina Dangubić
Bojana Milenković
Aleksandra Uzelac
Vanja Ivanović
Selektor Zoran Terzić
