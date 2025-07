SRPSKI PONOS I SVETLA BUDUĆNOST: Srbiji zlato na Evropskom prvenstvu

Zavesa je spuštena na Evropsko prvenstvo za juniorke i juniore u boksu 2025. čiji su domaćini bili Grad Novi Pazar i republika Srbija.

FOTO: BSS

Poslednji dan takmičenja doneo nam je finala u muškoj konkurenciji u hali „Pendik“ u 13 težinskih kategorija u kome je Srbija stigla do zlata pobedom Pavla Popovića.

Boje Srbije u finalu branili su tri mlada asa: Pavle Popović u kategoriji do 46kg, Tarik Rašljanin u kategoriji do 63kg i Andrija Trajković u kategoriji do 70kg.

Odmah na startu druge sesije Popović je odmerio snage sa predstavnikom Jermenije Surenom Bablumjanom. Mladi srpski reprezentativac silovito je ušao u meč i serijalom vrhunskih udaraca potpuno razoružao protivnika. Na kraju slavlje srpskog boksera i zlatna medalja koja ga je vinula na juniorski krov Evrope.

- Sanjao sam ovo zlato, svaki dan posvetio tome da se nađem na pobedničkom postolju, radio i verovao u sebe, uspeo sam i sreći nema kraja. Hvala navijačima na podršci, trenerima, selektoru, mom klubu “Konstantin” iz Loznice, Bokserskom savezu Srbije, mojoj porodici. Majka je bila na tribinama, a otac je službeno bio odsutan. Čuo sam se sa njim posle meča, rekao je zlatni mladi srpski bokser Pavle Popović, juniorski šampion Evrope.

FOTO: BSS

Reprezentativac Srbije Tarik Rašljanin je boksovao protiv Rusa Maksima Soboleva, pružio vrhunsku partiju, ali je Rus stigao do zlata. Isti scenario videli smo i u susretu između reprezentativaca Srbije i Rusije, Trajkovića protiv Kirila Minakova. Time je Srbija dobila i dva vicešampiona Evrope, Tarika i Andriju.

Srbija je na šampionatu Starog kontinenta u juniorskoj konkurenciji u hali „Pendik“ osvojila i pet bronzi koje su iskovale četiri devojke: Jovana Devetaković (60kg), Mirjana Mastilović (63kg), Anđelina Miletić (70kg) i Jovana Damjanović (57kg) i junior Zejd Gicić (+80kg).

U ukupnom bilansu medalja Srbija je zauzela sjajnu četvrtu poziciju, najbolja selekcija je Rusija sa ukupno osvojenih 26 medalja, od toga 20 zlatnih.

- Kada imamo sjajan tim, stručni štab na čijem čelu je profesor Branislav Jovičić i sa ličnim trenerima, kroz takav plan i program koji su ostvarili rezultat je samo posledica toga. U finalu smo imali trojicu naših boksera, osvojeno je jedno zlato i dva srebra koja ne sijaju ništa manje kao zlato, ostavili su srce u rignu i dostojanstveno su izgubili. Selektor Jovičić je jedan izuzetan stručnjak koji je dosta radio na sebi, završio je Fakultet za sport, magistrirao i kao profesor fizičkog vaspitanja zna kako treba raditi sa decom. Glavna reč za njega je disciplina i to je ono što traži uvek traži od svojih boksera i ne sumnjam da je ovaj rezultat posledica tog rada, verujem da ćemo i u budućnosti imati ovakva zlatna odličja, rekao je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Reprezentaciju Srbije na EP za juniore i juniorke u Novom Pazaru činili su: juniori (Pavle Popović 46 kg, Mario Petrovski 48 kg, Jovan Dimitrijević 50 kg, Teodor Josijević 52 kg, Mladen Stojanović 54 kg, Vuk Berklović 57 kg, Vukašin Nešić 60 kg, Tarik Rašljanin 63 kg, Vuk Čedić 66 kg, Andrija Trajković 70 kg, Zejd Gicić 80+ kg) i juniorke (Nataša Lukić 52kg, Jovana Damjanović 57kg, Jovana Devetaković 60 kg, Mirjana Mastilović 63 kg, Anđelina Miletić 70 kg) predvođeni selektorima Branislavom Jovičićem i Mirkom Ždralom.

Uz srpski tim konstantno su bili i treneri Zenko Mutić, Novica Ignjatović, Vito Martić, Stojan Knežević, Miodrag Radić, Petar Damjanović i Vojin Stanković.

