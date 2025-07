KAPICA OPOMINJE ZA KOGA IGRAMO: Strahinja Rašović ističe da su ambicije vaterpolista na SP u Singapuru uvek pobedničke

FORMA se brusi u Bangkoku. Vaterpolisti se od 3. jula na Tajlandu saAustralijom pripremaju za ono što ih očekuje na Svetskom prvenstvu od 12. do 24. jula u Singapuru. Dvostruki olimpijski šampion StrahinjaRašović ističe da su maksimalno fokusirani na treninzima i veruje da ćekada počne šampionat biti bolji iz meča u meč.

M. Vukadinović

- Polako se navikavamo na vremenu razliku, vrelinu, vlažnost vazduha, na sve neke propratne stvari koje nisu usko povezane sa vaterpolom, a koje nas očekuju i u Singapuru - raportira u telefonskom razgovoru za "Novosti" trofejni vaterpolista Strahinja Rašović.

Sparinzi sa Australijancima su pun pogodak, u čijim se redovima ističe nekadašnji igrač Vojvodine i Crvene zvezde Miloš Maksimović.

- Australijanci su besprekorno fizički spremni, snažni, uvek dominantni u plivanju, tako da su izvanredan sparing partner. I sjajna su ekipa, što su pokazali na Olimpijskim igrama u Parizu. Odlično je raditi sa njima, a drago nam je to što se kod njih posebno ističe Maksimović - potvrđuje - Rašović.

Ono što iskusnog vaterpolisti hrabri da su iz dana u dan sve bolji...

- Koristimo maksimalno svaki dan, dva puta dnevno igramo sa Australijancima i to nam je stvarno od velikog značaja. Jer, vidimo da smo iz treninga u trening sve bolji, uigraniji, osećamo teren, osećamo se međusobno i to je ono što mi se sviđa - naglašava Rašović.

Do prvog duela na šampionatu sa Južnom Afrikom ostalo je još pet dana...

- Kao i uvek svi čekamo da počne. Još nismo završili pripremni period, još nemamo svežinu, ni ono što bi trebalo da imamo na svetskom prvenstvu, što je dobro. U skladu sa vremenom koliko je ostalo, tako se trenutno i osećamo. Ne smemo da se unapred previše opteretimo time, niti "napaliti" previše narod da ne bismo izgoreli. Polako dan po dan do početka SP, a kada dođe onda utakmicu po utakmicu - spušta loptu na vodu Rašović.

Svestan je i sjajan strelac da su ambicije Srbije uvek pobedničke.

- Ambicije nikad nismo krili. Kada predstavljaš Srbiju u vaterpolu uvek imaš odgovornost i pritisak ili teret. To što nosiš kapicu Srbije znači da si među najboljima u svetu i trebalo bi da se boriš za najsjajnije odličje. Uvek se samo tako razmišljalo - podvlači Rašović.

Konkurencija je žestoka, na poslednja tri SP menjali su se šampioni, pa i osvajači medalja...

- Ima šest do osam ekipa, koja svaka svaku može da dobije. Zato moramo da budemo oprezni i maksimalno spremni - ističe Rašović.

Srbija je u grupi A. Osim sa Južnom Afrikom, igra i sa Italijom i Rumunijom. Pobednik grupe plasiraće se u četvrtfinale, drugi i treći u osminu finala.

- Super je to što ćemo na startu protiv Južne Afrike malo da osetimo bazen i energiju na plivalištu. Posle sledi duel sa Italijom, sjajan protivnik, o kojem ne bi trebalo trošiti reči. Po meni, biće to odlučujući duel za prvo mesto u grupi. Super je i to što imamo bar jednu jaku ekipu u grupi. Na kraju su Rumuni, koji su pokazali da igraju dobar vaterpolo, podigli su se poslednjih godina i na klupskom i na reprezentativnom nivou. Imaćemo dva jaka meča u grupi, što je dobro - ističe Rašović. n

Pravo lice u nokaut fazi

"DELFINI" dobro znaju da pravi moraju da budu u nokaut fazi SP.

- Za taj dan bi trebalo da budemo najbolji i sa glavom u sa telom, za to se i spremamo. Ali, to je u ovom momentu jako, jako daleko - kaže Rašović.

Naučili na greškama

POSLEDNjIH godina na velikim takmičenjima ekipe iz senke umele su da zagorčaju život favoritima.

- Nijedan meč ne shvatamo olako. Mi smo osetili na svojoj koži kada smo potcenili na papiru slabije rivale, pa smo se okliznuli. Dešavalo se i drugima, tako da verujem da smo na našim greškama mnogo naučili i da znamo šta nam je činiti - naglašava Rašović.