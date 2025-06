MOTO GP: Mark Markez najbolji na trci za Veliku nagradu Holandije

Vozač Dukatija Španac Mark Markez pobednik je današnje trke u Moto GP šampionatu za Veliku nagradu Holandije, koja je vožena na stazi u Asenu.

FOTO: Tanjug/AP

Mark Markez je do pobede stigao rezultatom 40:14.072. On je trijumfom u Asenu stigao do 94. pobede u karijeri u svim klasama u Moto GP šampionatu.

Drugo mesto osvojio je vozač Aprilije Italijan Marko Bezeki, koji je za pobednikom kasnio 0,635 sekundi. Treći je bio vozač Dukatija Frančesko Banjaja, koji je za Markezom zaostao 2,666 sekundi.

Trku nije završio vozač ekipe BK8 Gresini rejsing Španac Aleks Markes, koji je pao u šestom krugu. On je potom prebačen u bolnički centar, a kako je saopšteno iz Gresinija, Aleks Markes je polomio ruku.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Mark Markez sa 307 bodova, dok je Aleks Markez drugi sa 239. Frančesko Banjaja se nalazi na trećoj poziciji sa 181 poenom.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 13. jula za Veliku nagradu Nemačke.

