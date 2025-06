STVARAMO NOVI TIM: Trofejni odbojkaš Dražen Luburić je svestan da je bolna smena generacije

MOĆAN tim se ne stvara preko noći. Toga su svesni i odbojkaši. "Orlovi" se polako privikavaju na način rada i filozofiju novog selektora Georgea Krecua. Zato podmlađena selekcija nema imperativ rezultata u Ligi nacija uz veru da će na kraju uspeti da izbegnu poslednje mesto, na kojem su sada posle prvog vikenda. Priliku da uzlete imaju u Beogradu, gde će od 25. do 29. juna u "Areni" da odmere snage sa Iranom, Kubom, Argentinom i Nemačkom.

FOTO: FIVB

- Dobro je što ne igramo pod pritiskom. Ne znam i koliko je moguće u ovom trenutku uzimajući u obzir da smo pod smenom generacije. Zato mislim da i ne treba da se stavlja nikakav pritisak, nego da se jednostavno fokus okrene ka razvijanju mladih igrača i uspostavljanju sistema, a onda će rezultat sam po sebi doći - kaže Dražen Luburić.

Iskusni korektor Srbije je jedan od onih igrača uz koje budući asovi stasavaju... Kako se privikava na novu ulogu?

- Došao je red i na nas da probamo da usmerimo mlade momke što se tiče odnosa prema radu, radu u grupi, ozbiljnosti, profesionalizmu, neke stvari koje se razvijaju kroz godine karijere. Kao što su i nas srdačno dočekali u reprezentaciji, tako se i mi trudimo da učinimo mlađima boravak ovde prijatnim i zabavnim. Kao i da i mi uz njih napredujemo kako bismo stvorili atmosferu, koja će, nadam se, biti zalog za budućnost - ističe Luburić.

Prvog vikenda u kineskom Sijenu Srbija je startovala pobedom nad Turskom (3:1), a onda su usledili porazi od Kine, Japana i Poljske, koji su je bacili na poslednje mesto. Očekuje se da, i pored problema sa povredama, ekipa igra bolje u "Beogradskoj areni".

- Nije sada toliko akcenat na promeni, već je više u ispunjavanju taktičkih dogovora, sistema, koje selektor Krecu pokušava da uspostavi kod nas. Kao što znamo, on je nedavno stigao, radimo sa njim tek nešto više od mesec dana, tako da je to još sveže i treba da se u našim glavama slegnu te zamisli koje nam je on predstavio. Mislim kada se to nadoveže na naše individualne kvalitete da možemo očekivati bolje rezultate u odnosu na one koje smo ostvarili u Kini - smatra Luburić.

Protivnici drugog vikenda nisu zvučni, ali su i te kako nezgodni i opasni.

- Zanimljivi rivali. Ne mogu da kažem da su iz reda najtrofejnijih, najkvalitetnijih ekipa u Ligi nacija, ali su ekipe za respekt i ukoliko hoćemo da razvijemo taj imidž pravog šampiona kroz naredne godine, mislim da ne bi trebalo toliko da se obaziremo na protivnike, već da u svakom trenutku držimo visok nivo igre. Onda će nekako taj sistem sam po sebi raditi u našu korist i ostvarivaćemo željene rezultate - optimista je Luburić.

Vreme radi za nas

U NAŠEM taboru veruju da će biti mnogo bolji na Svetskom prvenstvu u septembru na Filipinima.

- Dobro je što ćemo imati dosta vremena za rad. Mislim da je SP glavni cilj ove godine, uz afirmaciju mladih igrača u Ligi nacija. Mislim da su se, iako nije to rezultatski vidljivo, dobro pokazali na turniru u Kini i da su zavredili poštovanje selektora i njegovo poverenje - naglašava Dražen Luburić.