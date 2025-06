"NADAM SE DA NISMO RAZOČARALI PUBLIKU": Maja Aleksić posle poraza od Amerike u Ligi nacija

ODBOJKAŠICE Srbije izgubile su u "Beogradskoj areni" od Sjedinjenih Američkih Država sa 3:2 u setovima, a dobra partija Maje Aleksić nije nagrađena trijumfom.

FOTO: N. Skenderija

Kapiten naše reprezentacije je okončala meč sa 18 poena.

- Mislim da je nedostajalo malo hrabrosti, iskustva... To nije nikakvo opravdanje. Peti set se igra od prvog do poslednjeg poena. Mi smo zakazale na samom početku taj-brejka. Žao mi je zbog toga, stvarno sam verovala i videla sam da dobijamo ovu utakmicu... Pogotovo jer smo se vratile posle 0:2. Ja se i ne sećam prva dva seta, baš su mi proletela. A druga dva smo tako lepo igrali... Energija je bila fantastična, publika je bila predivna – hvala im na tome. Ježim se i dalje kad pomislim na tu atmosferu. Nadam se da ih nismo razočarali, do toga mi je najviše. Mi smo se stvarno borile, dale smo sve od sebe. Nadam se da su to videli i da će to da cene - rekla je Maja Aleksić.

Srbija je trenutno jedina ekipa sa pet poraza u ovom takmičenju, na šta izabranice Zorana Terzića nisu navikle naciju.

- Moram da napomenem da ovaj turnir nije bilo planirano da se igra u ovakvom sastavu. Ne mogu da krivim nikoga od igračica, one su sve mlade. Mnogo njih je prvi put na terenu... Znam da je i trema odradila svoje. Falilo je malo hrabrosti. Pa i nama je u njihovim godinama isto falilo da igramo tri, četiri godine za reprezentaciju da bismo dobile tu hrabrost i sigurnost. To je sve normalno. Falile su nam Tića i Uzi. Moram da napomenem... To nije nikakav alibi, ništa ne tražimo. Takav je tim kakav jeste, sigurno da ima kvaliteta, ali nedostajale su nam te dve igračice. Šta da radimo... Raspolažemo sa tim što imamo i idemo dalje. Gledamo narednu utakmicu i to je najbitnije.

Osvrnula se i na to što je kapiten nacionalnog tima.

- Meni je prelepo. Uživam sa ovim devojkama. One mi daju dodatnu neku snagu, motivaciju... Kad vidim koliko su one posvećene, iako su veoma mlade, imamo Mašu koja ima 19 godina. Kad vidim nju, kao na primer u Kanadi kad je ušla, kako se radovala, kakvu je energiju unela, kakva je na svakom treningu. Meni je prelepo da budem sa ovim devojkama, stvarno - zaključila je Maja Aleksić.

Podsetimo, Srbija naredni meč u Ligi nacija igra ovog četvrtka od 20 sati protiv Nemačke u "Beogradskoj areni".

