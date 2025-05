"TO JE KAO OLIMPIJSKE IGRE" Ministar Gajić o razvoju sporta u Srbiji

Ministar sporta Zoran Gajić se u gostovanju na TV Prva osvrnuo na školski sport koji je i te kako važan za odrastanje i razvoj.

Foto M. Vukadinović

- Uvek je dobro da mlada osoba izađe, izduva se fizički i psihički. Mi kao društvo veoma dobro radimo sve što se tiče fizičkog vaspitanja. Eto, ta Školarijada je okupila preko 4.500 dece širom sveta – oduševljeni su Srbijom, jasan je Gajić.

Sistem što se tiče fizičke kulture je razvijen u Srbiji.

- Kad kažemo sport – mislimo na fizičku kulturu. Kod nas je to dobro razvijeno – od predškolskih do školskih ustanovama. I te mlađe kategorije u loptaškim sportovima, ali i u borilačkim veštinama. Sve to utiče na pravilan razvoj jedinke. Jasno je da uvek može bolje, ali kod nas je to ozbiljan sistem, dodao je on.

Poseban akcenat je stavio na organizaciju Svetske školarijade.

- Svetska školarijada je kao OI U Parizu. Naš čovek je predsednik svetskog sistema školskog sporta – Željko Tanasković. U razgovoru sa svim tim ljudima tokom Školarijade, svi su zadivljeni i uče od Srbije kako je to organizovano, poručio je Gajić.