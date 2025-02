KOD TERZIĆA SE ZNA RED: Teodora Pušić, koja je nedavno pojačala odbojkašice Partizana, srećna što trofejni selektor ponovo vodi Srbiju

PARTIZAN u Srbiju nije vratio samo Nemanju Petrića, već i Teodoru Pušić. Trofejna odbojkašica, najbolji libero SP 2022. u Holandiji i Poljskoj ove sezone nije do sada uspela da pronađe inostrani angažman, pa je prihvatila da obuče crno-beli dres.

Foto: M.V.

- Nisam planirala povratak, ali mi je jako drago što sam posle devet godina opet u srpskoj ligi. Presudilo je to što sam mogla da potpišem "otvoreni ugovor", šta znači da mogu da odem onog trenutka kada dobijem povoljnu ponudu iz inostranstva. Od septembra sam u trenažnom procesu, ali je neophodno da uhvatim takmičarski ritam. Uželela sam se odbojke, utakmica, putovanja - priča za "Novosti" Teodora Pušić.

Svesna je da igračice na njenoj poziciji nisu previše tražene u inostranim ligama. Zato i pored toga što je dvostruki svetski prvak ne može lako da pronađe pravi klub.

- Teško je i pronaći vrhunskog libera koji igra van svoje zemlje. Naročito one iz najjačih liga, kao što su Turska, Italija, Rusija... Pored toga, svaka liga ima limit što se tiče stranaca, tako da 99 posto klubova angažuju napadače, pre svega korektore i primače. Tek onda na red dolaze dizači, blokeri. Ja sam jedini srpski libero koji je igrao u Italiji. To govori da je liberu teško da igra preko granice Srbije - kaže Teodora.

Odbojkašice će godinu dana pre roka, jer je FIVB odlučila da se sada SP igraju svake dve godine, braniti titulu prvaka sveta. Ali, Teodoru brine prenatrpan kalendar:

- To nikako da se sredi. Najbolje igračice čim završe klupsku sezone idu u reprezentacije, a iz nje u klub i to je začarani krug koji traje godinama. Mislim da je nehumano da se i SP igra na dve godine. Već se EP igra na dve godine, jedino su Olimpijske igre na četiri. Tu je i Liga nacija, što znači da svake godine imamo dva velika takmičenja.

Ono što je, kao i ostale igračice raduje, jeste povratak Zorana Terzića na kormilo reprezentacije.

- Za sve nas je ovo leto prioritetno zbog Terzinog povratka. Neke devojke će morati da se priviknu na njegov sistem, koji je jako dobar. Svako je imao neku ulogu i bio priključen u nekom trenutku. Na primer, ja sam kao mlađi igrač ušla u reprezentaciju kao četvrti libero. Bila sam treći, pa drugi, pa prvi. Nije moglo da se desi da vas nema nigde, pa ste odjednom tu. Terzić je imao plan i za mlađe igračice, kako se postaje deo tima. I taj sistem je godinama donosio medalje. Sada kada je došlo do smene generacije dosta devojaka iz tog sistema nisu tu. Zato mislim da je prioritet da se taj sistem ponovo oformi, da se nove devojke upoznaju da njegovim načinom rada.

Pušićeva je uverena da su Terzića Olimpijske igre 2028.motivisale da se posle tri godine vrate na klupu Srbije:

- Mislim da će mu sledeće dve godine pomoći da vidi koje igračice ima na raspolaganju i da formira tim za Los Anđeles.

Naglašava da se ne odriče reprezentacije, da želi da igra na najvećem mogućem nivou. I veruje da će devojke i na ovogodišnjem SP u Tajlandu dati svoj maksimum.

- Kada igrate uvek želite najviše. Biće oformljen novi tim, ali se nadam da će se vratiti ono što nas je krasilo godinama. Uvek sam govorila da nas je od drugih razlikovala hemija, atmosfera, zajedništo. Nažalost, videlo se na Olimpijskim igrama u Parizu da se to izgubilo, da tih nekih niti nije bilo. Opet mislim da naša ekipa po kvalitetu nije zaslužila da ispadne u četvrtfinalu. Nadam se da će u budućnosti biti mnogo bolje - veruje Teodora.

Sviđa mi se nova uloga

ZADATAK u Partizanu je i da mladim devojkama pomogne da uđu u svet profesionalizma.

- Drago mi je da vole odbojku, već na prvom treningu su me pitale da li je ovako ili onako, šta mislim, da ih naučim nečemu. To mi se jako sviđa, jer one gledaju drugačijim očima. Ipak, igrala sam na velikim takmičenjima, u reprezentaciji i sve ih to zanima. To je normalno, jer sam i ja bila u njihovoj koži - kaže Teodora.

Uslovi su sve bolji

PUŠIĆEVA je u zemlji pre Partizana igrala za Crvenu zvezdu i Vizuru. A šta se promenilo od kada je otišla u inostranstvo.

- Vidim da ima još više devojčica. Partizan ima i razvojni tim, Crno-bele 011, najavio je i saradnju za klubom van Beograda, što znači da se prate talentovane devojke, kako bi jednog dana zaigrale za prvi tim. Uslovi su bolji, čekamo da na leto bude završen Nacionalni odbojkaški centar. Raduje me što se više ulaže u odbojku, što je TENT napravio istorijski uspeh plasmanom u plej-of Lige šampiona - ističe Pušićeva.