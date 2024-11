"NE ZNAMO KO ĆE DA IGRA ZA NAS, ALI ZNAMO ŠTA HOĆEMO": Živko Gocić, trener Novog Beograda, pred meč sa Oradeom

Vaterpolisti Novog Beograda dočekaće u sredu od 18.15 časova ekipu Orade u meču petog kola grupe A Lige šampiona.

Trener vaterpolista Novog Beograda Živko Gocić rekao je da njegov tim želi da pobedi Oradeu i da na taj način osigura prvo mesto u grupi A Lige šampiona.

Novobeograđani su već obezbedili plasman u TOP 8 fazu Lige šampiona, a trijumfom protiv rumunskog predstavnika bi obezbedili i prvo mesto u grupi. Novi Beograd je prvi na tabeli grupe A Lige šampiona sa 12 bodova, dok je Oradea druga sa osam. Steaua je treća sa tri boda, dok je Hanover poslednji sa samo jednim bodom.

Meč sa Oradeom za ekipu Novog Beograda biće četvrti za samo 12 dana. Ekipa trenera Živka Gocića je pre tri dana savladala Primorje rezultatom 13:12 u meču Regionalne Premijer lige.

- Dobili smo utakmicu koja je praktično bila izgubljena. To je ono što je zaista pohvalno. Na dva minuta do kraja protivnik je vodio sa dva gola razlike i imao peterac, ali mi smo iz te situacije uspeli da se izvučemo. Prvo je Milan Glušac odbranio peterac, a onda smo postigli tri gola zaredom za samo dva minuta i uspeli da trijumfujemo. Bila je to naša jako loša partija, bili smo dekoncetrisani protiv rivala koji je zaista odličan - rekao je Gocić, preneo je zvanični sajt kluba.

Imao je trener Novog Beograda nešto da doda.

- Rijeka sjajno radi već dugo godina sa trenerom Igorom Hinićem. Imaju odlične mlade igrače i siguran sam da će i drugim ekipama tamo biti teško da zabeleže pobedu. Nismo igrali dobro, ali smo osvojili tri boda i na tome čestitam mojim igračima. Prikazali su veliku borbenost, požrtvovanje i nisu se predali nijednog trenutka. To je zaista za svaku pohvalu - rekao je Gocić.

Gocić je naveo da Novi Beograd uoči meča sa Oradeom ima kadrovskih problema.

- Imamo manjih problema sa prehladama i sitnijim povredama. Još ne znam u kom sastavu ćemo igrati protiv Oradee, ali će svakako u bazenu biti 13 igrača koji će u datom trenutku biti najspremniji - rekao je Gocić.

Vaterpolisti Novog Beograda su od početka sezone zabeležili 12 uzastopnih pobeda.

- Potrudili smo se da posle napornih putovanja odmorimo ekipu koliko je to bilo moguće. Želimo da zabeležimo pobedu protiv Oradee i tako osiguramo prvo mesto u grupi kolo pre kraja. Narednog protivnika smo dobro upoznali. Igrali smo već sa njima, a gledali smo i nekoliko njihovih utakmica - rekao je Gocić.

- Sigurno da neće biti lako, ali jako verujemo u ono što radimo i očekujem da će zalaganje i motivacija mojih igrača biti na maksimumu. Pozvao bih sve ljubitelje vaterpola i naše navijače da dođu na bazen, da nas podrže a mi ćemo se potruditi da im se odužimo dobrom igrom i novom pobedom - rekao je Gocić.

U drugom meču petog kola grupe A Lige šampiona, u sredu od 20 časova sastaće se Steaua i Hanover.

