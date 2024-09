ŠOK! Nemanja Majdov ipak nije kažnjen "samo zato što se krstio", "Novosti" otkrivaju kako je sve perfidno upakovano!

Reprezentativac Srbije u džudou Nemanja Majdov objavio je nešto neverovatno: posle Olimpijskih igara u Parizu, na kojima je učestvovao u kategoriji takmičara do 90 kilograma težine, suspendovan je iz sporta - jer se krstio pred izlazak na borilište u prestonici Francuske. "Novosti" vam donose - kako je Međunarodna džudo federacija na vrlo lukav način izvela kažnjavanje našeg borca.

Podsetimo, Majdov je u osmini finala na pariskim Igrama, zvanično posmatrano "poražen od Grka Teodorosa Celidisa rezultatom 10:0". I to jer se rival samo branio, a sudije triput proglasile da je Srbin prekršio pravila.

Rasplakao se višestruki prvak Evrope i sveta, bio u neverici, a potom je osuo drvlje i kamenje "po satanističim smećarima", kako je nazvao sudije.

Tačno mesec i po dana od tog događaja, šokirao je javnost objavom da je suspendovan na pet meseci od strane pomenute svetske federacije (IJF) zbog kršenja njihovih religioznih kodeksa, te da mu je zabranjen nastup na svim turnirima, kampovima i pripremama.

On je dodao da, istina, "u odbrambenom pismu disciplinskog postupka nije hteo da se izvinim zbog krštenja", te da "to neće nikada uraditi, iako nije ni znao kolika kazna može biti".

A dok je Majdov poručivao na društvenim mrežava "Gospod mi je dao sve, kako za mene privatno tako i za moju karijeru, i on je za mene broj 1 i ponosim se time. I to se neće promeniti ni pod kojim uslovom. Slava Mu i hvala na svemu" - IJF je čuvao od svetske javnosti čitav postupak, pa da se srpski as nije oglasio, ne bi se ni znalo kako je i zašto suspendovan.

Danas vam, međutim, "Novosti" otkrivaju

Kako je perfidno kažnjen Nemanja Majdov

Postupak je, naime, poveden jer su optužbe glasile da je srpski džudista napravio sledeće prekršaje:

1) nedvosmisleno se krstio kada je ulazi na borilište, čime je prekršio Etički kodeks Međunarodne džudo federacije, verzija od 27. februara 2023, član 3

2) odbio da se pokloni rivlu na kraju borbe, čime je prekršio isti član i

3) na samom borilištu skinuo džudogi (takmičarska odeća u kojoj se džudo odvija), što je protivno pravilima takmičenja, član 8, stav 6.

Nakon što je Nemanja Majdov izneo svoju odbranu, a to njegovo emotivno, ali pre svega iskreno i, sa stanovišta džudoa, stručno pismo su vam "Novosti" već objavile, disciplinska komisija, kojom je predsedavao David Papo, a učestvovali i Šu-Tai Čeng i Helder Lourenco, donela je sledeće rešenje:

"Optuženi je priznao svoje ponašanje. Imajući u vidu to priznanje okrivljenog, Komisija je razmatrala specifične okolnosti slučaja da bi primenila sankciju srazmernu težini počinjenog prekršaja.

Komisija je uzela u obzir pružene dokaze, odnosno video dokaze, na kojima se videlo ponašanje okrivljenog, za kog je jasno utvrđeno da se okrivljeni prekrstio, da nije mogao da kontroliše svoje emocije, odbio je da se pokloni protivniku i skinuo je svoj pojas dok je bio još na samom borilištu.

Video dokaz pokazuje da se okrivljeni jasno protivio dodeli šidoa (kazna tokom borbe), a onda još jednom, po proglašenju pobednika od strane sudije.

Optuženi je napustio tatami pokazujući gestove nezadovoljstva.

Optuženi je takođe objasnio da znak krsta nije imao za cilj da vređa ili provocira, već da je to učinio zbog sebe samog, jer mu je to davalo snagu i samopouzdanje. Komisija smatra da je znak krsta bio relativno diskretan, da nije imao za cilj da vređa, a izveden je u tzv. 'miks zoni', blizu ulaska u polje namenjeno borbi.

Komisija smatra da je među glavnim karakteristikama džudoa koje ga razlikuju od drugih sportova njegovo insistiranje na poštovanju, ali i na pravilnom i samokontrolisanom ponašanju na tatamiju. Ovaj koncept je fundamentalni element onoga što je poznato kao 'duh džudoa'.

Drugi važan faktor u odluci Komisije je prethodno ponašanje okrivljenog zbog čega su mu 2018. i 2022. godine izrečene opomene i pismena upozorenja.

Kazna

Komisija nalazi da ponašanje okrivljenog nije bilo praćeno agresijom ili drugim neprimerenim ponašanjem, ali se ipak sve dogodilo pred velikom publikom, na olimpijskom džudo događaju, čime se kvari imidž džudoa.

Komisija odlučuje da protiv okrivljenog primeni kazna od sto i četrdeset (140) dana suspenzije od svih džudo aktivnosti i na kontinentalnom i na svetskom nivou. Takva suspenzija se odnosi i na sva njegova članska prava u džudou, uključujući i obavljanja funkcije u vezi sa sportom ili administrativne aktivnosti u njemu.

Smatra se da period suspenzije počinje 31. avgusta 2024. godine."

Problem sa ovom i ovakvom kaznom, tj. postupkom

I, sve ovo gore navedeno od strane Disciplinske komisije IJF-a delovalo bi fino, čak i sa razumevanjem napisano ("nije on želeo da vređa ili provocira time što se krstio" (ali ćemo ga ipak kazniti)), da nije jedne važne stvari.

Iznad bilo kog internog akta, kao što je Etički kodeks nekog sportskog udruženja, nalazi se međunarodno pravo.

A u okviru njega je Opšta deklaracija o pravima čoveka, usvojena od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 10. decembra 1948. godine u palati Šajo u Parizu.

U njoj se, pored ostalog, u članu 18 jasno navodi:

"Cvako ima pravo na slobodu misli, savesti i vere; ovo pravo uključuje slobodu promene vere ili ubeđenja i slobodu da čovek, bilo sam ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, upražnjava svoju veru ili ubeđenje putem nastave, vršenja kulta i obavljanja obreda".

Deklaracije, same po sebi, više su podsetnici potpisnicima čega bi bilo lepo da se drže, ali ova, Opšta deklaracija o pravima čoveka, je više od toga.

Naime, 1968. godine, Međunarodna konferencija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima je iznela stanovište da pomenuta deklaracija "predstavlja obavezu za članove međunarodne zajednice" prema svim osobama i baš zbog toga, kao obaveza - njoj ne može da se "protivi" neki pravno "niži" akt kao što je kodeks sportskog udruženja. Odnosno, može da proba, ali bi na bilo kom međunarodnom sudu potom bilo ustanovljeno da su takve odredbe ("zabranjeno ti je da se krstiš") suprotne pomenutom najvišem međunarodnom aktu o ljudskim pravima.

I, kada stvari već tako stoje, onda je (od strane IJF-a koji je, očigledno, bio rešio da kazni srpskog borca) bilo potrebno dodati disciplinskom postupku još neke parametre koji bi upotpunili sliku o "sportisti kome nije mesto u sportu" (bar na neko vreme). Zato su ispod glavne optužnice, da se, eto, krstio - dodate i one da je skinuo pojas, kao i da se nije poklonio suparniku. A koliko su to sekundarne stvari vidi se i u samoj izreci presude, u kojoj se navodi da "ponašanje okrivljenog nije bilo praćeno agresijom ili drugim neprimerenim ponašanjem". Na kraju su jedna ljudska reakcija, neverica zbog ponašanja sudije, ali pre svega da činjenica da se Majdov prekrstio - bile dovoljne da on bude izbačen iz sporta koji je i proslavio u ovom delu planete. Sporta u kome je postao prvak Evrope i šampion sveta.

A ako se sportu oduzme njegova ljudska nota - emocija, ako se sportu zabrani i duhovnost...

Šta onda, zapravo, od sporta ostaje?

