SEKCIJA SPORTSKIH NOVINARA NIŠA ODABRALA NAJBOLJE: Vračar i Cvetković najbolji sportisti, a Kinezis najbolji klub Niša (VIDEO)

SEKCIJA sportskih novinara Niša tradicionalno, po 45. put sumirala je rezultate u godini na izmaku i najboljima dodelila vredna priznanja i nagrade.

To što ovaj Izbor čini jedinstvenim, upravo je sastav žirija, u kome se, osim niških sportskih novinara, članova Sekcije, nalaze i nekadašnji sportski asovi našeg grada. Bazu i ove godine čine neki od dosadašnjih dobitnika priznanja „Najbolji sportista godine Niša“, ali je taj sastav pojačan još nekim niškim sportskim legendama. Upravo neko od njih uvek ponese počasnu titulu predsednika žirija, a ove godine ta čast pripala je nekadašnjem osvajaču zlatne olimpijske medalje sa rukometnom reprezentacijom Jugoslavije, potom trofejnom treneru i poslednjem selektoru koji je našem seniorskom rukometu doneo zlatnu medalju na velikom takmičenju, na Svetskom prvenstvu u Švajcarskoj 1986. godine – Zoran Tuta Živković.

U najuži izbor za prvu zvaničnu nagradu Sekcije ove večeri: „Najbolji mladi sportista Niša za 2023. godinu“ ušle su:Teodora Jovanović (14), Tekvondo klub Asteriks – vicešampionka Evrope i prvakinja države u kategoriji kadetkinja do 172 cm. Anastasija Cvetković (15), Teniska akademija Živković – šampionka Srbije u dublu do 16 godina, šampionka singla Tennis Europe turnira u Nišu. Šampionka i vicešampionka singla i dubla na Tennis Europe turnirima u Bugarskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Albaniji. Top 8 igračica po rejtingu Tennis Europe, treće mesto na završnom mastersu najboljih 8 igračica Tennis Europe do 16 godina. Ljiljana Cvetković (17), Streljački klub Niš 1881 – četvrta pojedinačno na Evropskom juniorskom prvenstvu u Talinu, a treća sa reprezentacijom u disciplini vazdušna puška. Prvakinja Srbije u konkurenciji mlađih juniorki, treća u konkurenciji seniorki. Naša najuspešnija sportska penjačica Staša Gejo uručila je priznanje najboljoj među najmlmađima, teniserki Anastasiji Cvetković, takmičarka TAŽ-a.

Pre dve godine, Sekcija sportskih novinara ustanovila je novo priznanje „Sportski Gran pri Niša“. Ove godine dobio je košarkaš Stefan Jović, koji je već dva puta dobijao priznanje „Sportska ličnost godine“. Ove godine je osvojio četvrtu srebrnu medalju sa košarkaškom reprezentacijom Srbije na velikim takmičenjima. Svoju odanost nacionalnom timu potvrdio je bezbroj puta, i kada je igrao povređen, i kada je zbog toga ostajao bez klupskog angažmana. A posebno letos kada, uprkos privatnim problemima, poziv selektora Svetislava Pešića, za razliku od nekih drugih igrača, nije mogao da odbije. A onda je, zajedno sa saigračima iz reprezentacije učinio naciju ponosnom i sa „orlovima“ u Manili stigao do zvanja svetskog vicešampiona i direktnog plasmana na Olimpijske igre u Parizu. Kako Stefan nije trenutno u zemlji, priznanje je primila njegova majka, a on se video porukom obratio prisutnima i zahvalio sportskim novinarima na izboru.

Sekcija sportskih novinara Niša u 2023. godini ostala je bez svog najstarijeg člana i jednog od osnivača. Napustio ih je Dušan Marković, dugogodišnji urednik sportske rubrike „Narodnih novina“, čovek koji je svojim pisanjem obeležio veliki deo stogodišnje istorije Fudbalskog kluba Radnički. Velikim aplauzom prisutni su se još jednom oprostili od legendarnog Dušana Markovića.

Sekcija sportskih novinara Niša sa ponosom ističe da je tokom prethodnih godina izgradila vrlo čvrste veze sa svojom matičnom republičkom organizacijom, Udruženjem sportskih novinara Srbije. Kao znak ove saradnje na samom izboru pojavio se i poznati TV komentator Radio televizije Srbije Petar Denda.

Članovi Sekcije sportskih novinara Niša svake godine su na posebnom iskušenju kada biraju najistaknutijeg među sobom i dodeljuju svoju godišnju nagradu. Ovogodišnji dobitnik istakao se u doslovno svim formama novinarstva, ali najviše u onoj „najmlađoj“ – podkastu. Radio je u na portalu MVP u saradnji sa produkcijom „South media“, i u njima, baš u godini u kojoj srpska košarka proslavlja okruglo vek postojanja, ispratio i velike uspehe naših nacionalnih selekcija, posebno onaj ostvaren u Nišu – zlatnu evropsku medalju srpskih juniora; ali i dotakao teme koje često ostaju ispod radara. Podrobno je, sa kompetentnim sagovornicima, analizirao probleme vezane za sistem takmičenja ali i uzroke sve dubljeg posrtanja niške košarke. Njegov je život košarka i on je sportski novinar godine Niša za 2023. – Dragan Gaga Panajotović.

U konkurenciji za najbolje sportske kolektive bili su: Džudo klub Kinezis – vicešampion Srbije – ekipno u Superligi. Drugo mesto u ukupnom plasmanu na pojedinačnom prvenstvu Srbije za seniore (od 45 klubova učesnika), tri seniorska prvaka Srbije. Najbolja muška ekipa na Prvenstvu Srbije za mlađe seniore (treći u ukupnom plasmanu). Streličarski klub Niš – ekipni prvaci Srbije na otvorenom, osvajači kupa Srbije na otvorenom i u dvorani. Prvo mesto na rang-listi. Članovi ovog kluba oborili 6 državnih rekorda u 2023. godini. Četiri takmičara u seniorskoj i dva u juniorskoj reprezentaciji. Blizu 100 medalja na saveznim turnirima u 2023. godini. Streljački klub Niš 1881 – prvo mesto u ekipnoj konkurenciji na seniorskom Prvenstvu Srbije u Mionici. Na juniorskom Prvenstvu Srbije u disciplini vazdušna puška ženski tim osvojio je drugo mesto u ekipnoj konkurenciji. Za najbolji klektiv za ovu godinu izabran je Džudo klub Kinezis.

