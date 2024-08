NIŠTA OD NOVE SRPSKE RVAČKE RADOSTI! Čovek na koga je Ukrajina baš ljuta ostavio Komarova bez druge šanse

Reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom Aleksandar Komarov, koji se takmiči u kategoriji do 87 kilograma, ne samo da nije uspeo da se plasira u polufinale Olimpijskih igara u Parizu, već neće dobiti priliku ni da se kroz repasaž bori za bronzu. I to posle veoma interesantnih dešavanja.

Podsetimo, Komarov je posle dramatičnog meča izgubio u četvrtfinalu od Mađara Davida Losoncija, pa je našem olimpijcu ostalo da od ranog popodneva čeka do večeri da vidi da li će se njegov suparnik probiti finale.

Ali, u pravom rvačkom trileru koji je usledio, Losonci je poražen, te tako nije "povukao" Komarova u repasaž.

Mađar je, naime, za suparnika imao reprezentativca Bugarske, a zapravo Ukrajinca po rođenju (i tamošnjeg ne malog sportskog junaka - dok nije rešio da se odrekne ukrajinske reprezentacije), Simjona Novikova.

A on je posebna rvačka priča.

Bio je prilično impresivan na međunarodnoj sceni od 2018. do 2023 - najpre je dvaput postao svetski prvak za mlađe seniore, a onda i šampion Evrope u Rimu 2020. kada je posle prave drame u polufinalu savladao tada ruskog reprezentivca Komarova - koji je vodio sa 3:1 do završnice, da bi u poslednjim sekundama izgubio sa 3:5.

Iako je Novikov dugo nastupao za klub "Oružane snage Ukrajine", on je 2023. rešio da se odrekne Ukrajine i postane bugarski reprezentativac. Pričalo se da je to zato što ne može da nađe mesto u olipijskom timu zbog odlične generacije sunarodnika koja je "stigla", a Žan Belenjuk je u toj kategoriji postao olimpijski šampion u Tokiju, no...

Na kraju ovog olimpijskog turnira, upravo će Novikov biti u finalu, a Belenjuka, iznenađujuće, neće.

Naime, Ukrajinac koji je postao Bugarin je u polufinalu sa 3:1 savladao Mađara Losoncija koji je bio ubeđen da je pobedio u poslednjim trenucima. Tada je, dok je gubio 1:2, rvač koji je prethodno eliminisao Komarova - izveo guranje rivala sa terena i bio radostan zbog toga. Verovatno je i Komarov slavio. Ali, snimak je utvrdio da je guranje urađeno iz skoro ležećeg položaja. Kako to baš i nije u skladu sa pravilima rvanja grčko-rimskim stilom, "čelendž" je bio neuspešan, poen je dodat Novikovu, koji je prošao u finale.

A tamo neće biti Žana Belenjuka od koga je Simjon Novikov otišao iz reprezentacije Ukrajine, jer je aktuelni olimpijski šampion danas u polufinalu izgubio od Iranca Alireze Mohmadipianija. Rezultat je bio 3:3, ali je poslednji poen u borbi osvojio iranski rvač i tako eliminisao branioca zlata.

Novikov je tako uspeo da pobedom nad Mađarom rastuži i mađarsku sportsku javnost, i srpsku, ali i onu u svojoj domovini, jer će, sada kao reprezentativac druge zemlje a ne Ukrajine, imati priliku da osvoji zlato.

(Podsetimo, za razliku od Komarova, Srbija će rvačku radost potražiti u novom, repasaž nastupu Matea Nemeša).

