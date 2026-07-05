SRBIJA SAZNALA PROTIVNIKE: Evo ko stoji "orlovima" na putu ka Mundobasketu
KOŠARKAŠI Srbije igraju važan meč protiv Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Ove nedelje su "orlovi" saznali rivale u drugom krugu.
Naša selekcija se nalazi u grupi C i trenutno ima učinak 3-2, a ukrša se sa ekipama iz grupe D u kojoj je poznat konačan poredak na tabeli.
Protivnici izabranicima Dušana Alimpijevića na putu na Mundobasketu biće Italija, Litvanija i Island. Ostalo je da se vidi još samo koji učinak će preneti "azuri" i baltička selekcija. To će biti posle njihovog duela (nedelja, 20).
Takođe, Srbija će u slučaju trijumfa nad "zmajevima" u drugu rundu otići sa 4-2 i tako povećati šanse za plasman na planetarnu smotru koja se 2027. godine održava u Kataru.
Podsetimo, naredni kvalifikacioni prozor biće održan u novembru, te potom u februaru kada će se znati konačan spisak učesnika Svetskog prvenstva.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
ĐOKOVIĆ REĐA POBEDE: Novak savladao Rusa za četvrtfinale Vimbldona
05. 07. 2026. u 18:08
MOĆNA PORUKA PRED FINALE! Biser Srbije citirao Nebojšu Glogovca uz moćnu poruku Amerima
05. 07. 2026. u 10:31
SRBIN JE ČUDO! Nestvaran debi Bogoljuba Markovića u NBA ligi
05. 07. 2026. u 08:14
SVE SE TRESLO: Rade Bogdanović isprozivao fudbalere Srbije u studiju RTS
05. 07. 2026. u 08:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ARGENTINA JEDVA PREŽIVELA ZELENORTSKA OSTRVA! "Gaučosi" nakon produžetaka otišli u osminu finala Svetskog prvenstva! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Majamiju, posle produžetaka, savladala Zelenortska ostrva rezultatom 3:2.
04. 07. 2026. u 02:46
SENEGAL SE "SAMOUBIO" NA SVETSKOM PRVENSTVU! Belgija nadoknadila dva gola zasotatka, pa u nadoknadi drugog produžetka izborila osminu finala
Fudbaleri Belgije nestvarnim preokretom pobedili su Senegal u šesnaestini finala Mundijala (3:2) i obezbedili meč protiv pobednika meča SAD - Bosna i Hercegovina.
01. 07. 2026. u 22:00
HRVATI PRIZNALI: "Zašto su nam opravdano poništili gol za 2:2"
HRVATSKA reprezentacija je ispala sa Svetskog prvenstva. Izgubili su od Portugala 2:1 u osmini finala Svetskog prvenstva i završili svoj nastup, dok će Kristijano Ronaldo i drugovi u osmini finala jurišati na komšijsku Španiju.
03. 07. 2026. u 17:09
Komentari (0)