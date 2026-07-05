SRBIJA SAZNALA PROTIVNIKE: Evo ko stoji "orlovima" na putu ka Mundobasketu

KOŠARKAŠI Srbije igraju važan meč protiv Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Ove nedelje su "orlovi" saznali rivale u drugom krugu.

FOTO: FIBA.Basketball

Naša selekcija se nalazi u grupi C i trenutno ima učinak 3-2, a ukrša se sa ekipama iz grupe D u kojoj je poznat konačan poredak na tabeli.

Protivnici izabranicima Dušana Alimpijevića na putu na Mundobasketu biće Italija, Litvanija i Island. Ostalo je da se vidi još samo koji učinak će preneti "azuri" i baltička selekcija. To će biti posle njihovog duela (nedelja, 20).

Takođe, Srbija će u slučaju trijumfa nad "zmajevima" u drugu rundu otići sa 4-2 i tako povećati šanse za plasman na planetarnu smotru koja se 2027. godine održava u Kataru.

Podsetimo, naredni kvalifikacioni prozor biće održan u novembru, te potom u februaru kada će se znati konačan spisak učesnika Svetskog prvenstva.

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