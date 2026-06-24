U JEDNOM DANU DVE "BOMBE"! Zvezda ne staje! Posle DŽonsa, Teodosić doveo i bivšeg saigrača!
Crveno-beli doveli košarkaša sa velikim evroligaškim iskustvom.
Kako prenose italijanski mediji, veoma je izvesno da će Alesandro Pajola biti novi košarkaš Crvene zvezde.
Reč je o igraču koji je tokom više od decenije u dresu Virtusa postao jedan od simbola tima iz Bolonje. Sa nekadašnjim prvakom Evrope osvojio je dve titule Palakanestra, FIBA Ligu šampiona, Evrokup i tri Superkupa Italije.
Prema navodima novinara Valtera Fuočija, koji piše za bolonjsku Republiku, doskorašnji kapiten Virtusa sada će karijeru nastaviti u Beogradu, gde će pojačati tim Crvene zvezde pred novu sezonu u Evroligi.
Pajola ima 26 godina, visok je 194 cm i važi za odličnog defanzivca, a već neko vreme povezuju ga sa prelaskom među crveno-bele.
Bio je saigrač sa novim sportskim direktorom Zvezde Milošeom Teodosićem, sa kojim je i dobar prijatelj.
Podsetimo, crveno-beli su danas ranije dogovorili saradnju sa američkim plejmejkerom Krisom Džonsom, koji stiže iz Hapoela.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
ZVEZDA ZAVRŠILA PRVI VELIKI TRANSFER! Navaru stiglo strašno pojačanje!
24. 06. 2026. u 10:42
FSS OBJAVIO TUŽNE VESTI: Preminula Margita Soro!
24. 06. 2026. u 11:42
HRVATI OČIMA NE VERUJU! Ovo im se nije desilo u istoriji!
24. 06. 2026. u 08:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RONALDO NA UDARU KRITIKA: Portugal mora da se iskupi protiv debitanta na Mundijalu i ostvari preko potrebnu pobedu
Posle neočekivanog remija protiv DR Konga na startu Svetskog prvenstva, Portugal će u drugom kolu grupe "K" protiv Uzbekistana na "NRG stadionu" u Hjustonu tražiti prvu pobedu koja bi značila veliki korak ka nokaut fazi.
23. 06. 2026. u 06:30
UZDISALA CELA PLANETA! Najpoznatija hrvatska navijačica polugola stigla na Svetsko prvenstvo! (FOTO)
Izmamila je uzdahe svih obožavaoca i pripadnika muškog pola, navijačica "kockastih" Ivana Knol.
24. 06. 2026. u 07:32
Mesi pitao hrvatskog fudbalera: "DA LI SI NORMALAN", on kaže: "Ugasio sam ga!"
SA DVA gola u pobedi Argentine nad Austrijom, kapiten "Gaučosa" je oborio čak četiri rekorda Mundijala, od kojih je najbitniji onaj da je postao najbolji strelac svih vremena na Svetskim prvenstvima. Kota "18" - trenutna.
23. 06. 2026. u 16:05
Komentari (0)