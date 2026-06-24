Košarka

U JEDNOM DANU DVE "BOMBE"! Zvezda ne staje! Posle DŽonsa, Teodosić doveo i bivšeg saigrača!

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24. 06. 2026. u 12:40

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Crveno-beli doveli košarkaša sa velikim evroligaškim iskustvom.

У ЈЕДНОМ ДАНУ ДВЕ БОМБЕ! Звезда не стаје! После Џонса, Теодосић довео и бившег саиграча!

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Kako prenose italijanski mediji, veoma je izvesno da će Alesandro Pajola biti novi košarkaš Crvene zvezde.

Reč je o igraču koji je tokom više od decenije u dresu Virtusa postao jedan od simbola tima iz Bolonje. Sa nekadašnjim prvakom Evrope osvojio je dve titule Palakanestra, FIBA Ligu šampiona, Evrokup i tri Superkupa Italije.

Prema navodima novinara Valtera Fuočija, koji piše za bolonjsku Republiku, doskorašnji kapiten Virtusa sada će karijeru nastaviti u Beogradu, gde će pojačati tim Crvene zvezde pred novu sezonu u Evroligi.

Foto: Valentino Orsini/IPA Sport / IPA / Profimedia

Pajola ima 26 godina, visok je 194 cm i važi za odličnog defanzivca, a već neko vreme povezuju ga sa prelaskom među crveno-bele.

Bio je saigrač sa novim sportskim direktorom Zvezde Milošeom Teodosićem, sa kojim je i dobar prijatelj.

Podsetimo, crveno-beli su danas ranije dogovorili saradnju sa američkim plejmejkerom Krisom Džonsom, koji stiže iz Hapoela.

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