NIKOLA VUČEVIĆ U ZVEZDI? Evo šta je rekao NBA as o dolasku na Mali Kalemegdan

Nikola Vučević, iskusni NBA centar i reprezentativac Crne Gore, ponovo se našao u centru spekulacija o mogućem povratku u evropsku košarku, a među klubovima koji se u medijima dovode u vezu sa njim nalazi se i Crvena zvezda.

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Te priče dodatno je podgrejao njegov odlazak iz Boston Seltiksa, čime je iskusni centar sada slobodan kao ptica na grani.

Vučević je zimus, u emsiji "Kida show", govorio o potencijalnom dolasku u Evropu gde je Crvenu zvezdu istakao na prvom mesto:

- Ako se ikada odlučim za dolazak u Evropu, Zvezda bi bila na prvom mesto. Meni je iskreno fokus da što dužem ostanem u NBA. Drugačiji je to sistem i košarka, ovde sam već 15 godina i nije lako napraviti promenu - rekao je Vučević.

A sportski komentator Darko Plavšić je digao navijače Zvezde na noge kada je rekao da dolazak na Mali Malemegdan nije nerealan kao što je bio ranije. Međutim, dugogodišnji NBA as je pre godinu dana u podkastu nedavno preminulog novinara Edina Avdića otkrio da pomno prati Crvenu zvezdu. Priznao je tada da ponekad razmišlja o mogućnosti da jednog dana zaigra za voljeni klub, ljudi ga konstanto pitaju da li će nekad obući crveno-beli dres.

- Kada dođem u Beograd, ljudi me stalno pitaju: “Kada dolaziš u Zvezdu?”… Razumem ih, ponekad stvarno razmišljam o tome. Gledam skoro svaku utakmicu Zvezde - rekao je tada Vučević.

Međutim, takođe je bio iskren i rekao da želi što duže da igra u najjačoj ligi na svetu.

- Dugo sam tamo, 14 godina, nije lak povratak u Evropu. Drugačija košarka, drugačiji mentalitet, u ovim godinama (35 u oktobru, prim aut) nije lako da donesem odluku i vratim se. Da li postoji želja, da, ali moraš i realno da gledaš. NBA je najbolja liga sveta, tamo sam ostvario sebe i voleo bih da ostanem što duže. Iskreno, samo o tome trenutno razmišljam, da potrajem dok mogu, imam ulogu koja mi odgovara i prija, videćemo… Smatram da imam još nekoliko dobrih godina pred sobom sa druge strane Altantika. Dobro se osećam, igram, zdrav sam, tako da nema razloga da razmišljam u nekom drugom pravcu - rekao je sa SK Vučević prošle godine.

NBA insajder Mark Stajn otkrio je šta Vučevića čeka posle odlaksa iz Bostona.

- Sve je veća verovatnoća da će bivši Ol-star centar Nikola Vučević promeniti tim ovog leta. Njegova povreda u martu i lom prsta ruke učinili su da mu boravak u Boston Seltiksima bude završen već na proleće. Vučević će u oktobru napuniti 36 godina, ali se pretpostavlja da će privući određeno interesovanje na tržištu, s obzirom na to da uvek postoji potražnja za visokim igračima koji 'šire' teren", smatra Stajn.

Vučević je stigao u NBA 2011. godine, kada ga je Filadelfija odabrala sa koledža Južna Kalifornija kao 16. "pik". Posle jedne sezone otišao je u Orlando, a pre pet godina se pridružio Čikago Bulsima, gde je bio sve do februara ove godine kada je trejdovan u Boston, u zamenu za Anfernija Simonsa i "pik" druge runde na draftu 2026. godine.