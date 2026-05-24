TUGA: Preminuo košarkaš koga je voleo jug Srbije
Tužne vesti dolaze iz sveta košarke.
U petak je u 42. godini preminuo Darko Tričković, nekadašnji košarkaš KK Pirot.
Piroćanci su se od njega oprostili na društvenim mrežama:
- Darko Tričković je rođen 1983. godine u Pirotu. Debitovao je sa 16 godina za prvi tim KK Pirot 1999. godine kod trenera Dragana Tomanovića zajedno sa Markom Spasićem i Bratislavom Svilarovim u Drugoj srpskoj ligi Istok. Igrao je Sabonis, kako su ga zvali u košarkaškim krugovima, tri sezone za Pirot, a 2001. godine bio je proglašen za najboljeg mladog sportistu Pirota. Potom je jednu sezonu proveo u Nišu, vratio se i bio deo ekipe još nepune dve sezone, da bi potom igrao za Mladost iz Zemuna a ostatak karijere proveo uglavnom u niškim klubovima, potom i u Dimitrovgradu i Vranju - napisali su na društvenim mrežama KK Pirot.
Sahrana Darka Tričkovića obavljena je u nedelju, 24.05.2026. na novom pazarskom groblju u 14 časova.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
STRANAC NAPUŠTA CRVENU ZVEZDU: Seli se u drugu ligu
24. 05. 2026. u 08:40
OVO SU ČEKALI 27 GODINA: Niksi na korak od velikog finala, Malo ko je ovo očekivao
24. 05. 2026. u 08:13
RODžER FEDERER GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je uradio Novak Đoković!
23. 05. 2026. u 22:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za subotu
HVATAMO zalet pred vikend.
23. 05. 2026. u 06:30
DONALD TRAMP OVOG VIKENDA SPASIO ZVEZDU I PARTIZAN? Menadžeri u šoku, navijači u delirijumu!
Najnovije vesti vezane za KK Crvena zvezda, KK Partizan ali i ne samo te evropske klubove stižu iz Amerike. Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, za to se pobrinuo. Najpre direktno, a ovog vikenda i posredno.
23. 05. 2026. u 23:59
"ŽELIM OSVETU": Putin izdao naredbu - neka počne odmazda
Veliki broj mrtvih u napadu koji jedna strana naziva "terorističkim aktom", a druga "legitimnim ciljem".
23. 05. 2026. u 19:33
Komentari (0)