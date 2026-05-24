TUGA: Preminuo košarkaš koga je voleo jug Srbije

24. 05. 2026. u 08:32

Tužne vesti dolaze iz sveta košarke.

U petak je u 42. godini preminuo Darko Tričković, nekadašnji košarkaš KK Pirot. 

Piroćanci su se od njega oprostili na društvenim mrežama: 

- Darko Tričković je rođen 1983. godine u Pirotu. Debitovao je sa 16 godina za prvi tim KK Pirot 1999. godine kod trenera Dragana Tomanovića zajedno sa Markom Spasićem i Bratislavom Svilarovim u Drugoj srpskoj ligi Istok. Igrao je Sabonis, kako su ga zvali u košarkaškim krugovima, tri sezone za Pirot, a 2001. godine bio je proglašen za najboljeg mladog sportistu Pirota. Potom je jednu sezonu proveo u Nišu, vratio se i bio deo ekipe još nepune dve sezone, da bi potom igrao za Mladost iz Zemuna a ostatak karijere proveo uglavnom u niškim klubovima, potom i u Dimitrovgradu i Vranju - napisali su na društvenim mrežama KK Pirot. 

Sahrana Darka Tričkovića obavljena je u nedelju, 24.05.2026. na novom pazarskom groblju u 14 časova.

