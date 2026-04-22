"Mnogo para, malo muzike"! Legenda surova nakon eliminacije Zvezde

Crvena zvezda je završila evroligašku sezonu porazom od Barselone (80:72), što navijači ne mogu da oproste treneru Saši Obradoviću i košarkašima.

Crveno-beli su podbacili kada je bilo najpotrebnije. U prvom meču plej-ina Evrolige eliminisani su od Barselone, a Katalonci će do plej-ofa morati preko Monaka koji je prethodno poražen od Panatinaikosa.

Cela takmičarska godina stala je u 40 minuta sa Barselonom, a katalonski tim je prelako završio posao protiv ekipe sa Malog Kalemegdana. Očekivali su navijači Crvene zvezde da na teren u Barseloni istrče igrači gladni pobede, spremni da grizu, pobiju se za svaku loptu, prođu i glavom kroz zid samo da dođu do pobede, ali ta ekipa nije stigla u Kataloniju. Crveno-beli su stali gde i prošle sezone, kada je nepremostiva prepreka bio Bajern. Sad su puleni treneta Saše Obradovića odigrali loše utakmicu sezone i okončali tekmičenje u Evroligi.

Poznati košarkaški analitičar Vlade Đurović je u izjavi za Arenasport stao u odbranu Saše Obradovića.

- Znam da će mnogi navijači sad da krive i Sašu, to vidim, ne čitam to, ali kažu mi da ga dosta navijača kritikuje. Ne može da bude samo on kriv. I on je kriv, normalno, svako treba da preuzme krivicu, svi imaju svoju odgovornost kao i igrači. Odgovornost mora da uzme i uprava. Ako budemo došli dotle da je ovaj Kup jedini trofej, onda će morati tako da se govori. Stvarno ne znam zašto je Motiejunas ispao iz rotacija. Zvezda je sve dobijala napadom, dobijala je kad da 100 poena. Ne možeš ti sa 72 poena da dobiješ Barselonu. Ovo što su ovi centri dali, Izundu sedam i Rivero dva, to je devet. To sam daje Motiejunas za jednu četvrtinu, a odbranu, i ovi kako su igrali, i on bi igrao. Zvezdina snaga je napad, Zvezdina snaga ni jednog trenutka nije bila odbrana, iako smo mi pričali - kazao je Đurović.

Iskusni stručnjak je potom pričao o tome "šta kažu pakosnici".

- Zašto ne sme da se kritikuje Obradović još? Jer nije doveo ove igrače, ali znaš šta onda kažu pakosnici? Da je ovo bio rad Sferopulosa, koji je pripremio ekipu, a Saša napravio sedam pobeda, pa je ekipa pala kada je došao na red Sašin rad. Ne bih tako rekao, ima tu nečega, ali ne može da bude tako čisto kao što kažu.

Dotakao se Đurović i učinka igrača, nije baš imao koga da pohvali

- Moneke pet poena, to je baš slabo. Nvora opet prvo poluvreme nešto je i ličio, posle se ponovo izgubio. Kalinić stvarno bez ikakvog učinka, kao i Bolomboj, pa i Rivero. Šta da kažem? Karter, kakav je to učinak? Mnogo igrača ispod nivoa. Izundu, opet je dao sedam poena, isto je bio slabiji nego inače, ali je imao neki nivo, neki igrači bez ikakvog nivoa. Koliko faulova smo imali dok je on dao šest trojki, i ovaj Panter? Mora više faula, sedam igrača po jedan faul, pa na šta to liči? Zvezda osim Izundua nema igrače koji imaju staturu za Evroligu, i onda je to... Ne možeš ti da očekuješ da dođe Rivero, i kao zaustaviće nekoga. Taj Vili, on do sada, ja ne znam, koliko je utakmica igrao, on je bio iznenađenje, tako je lagano sve rešio protiv Zvezdinih igrača. Bolomboj posle povrede nije ni približno onaj od prošle sezone.

Kaže da je potrošeno mnogo novca, a rezultata nema.

- E sad, kakva opasnost postoji, i za Zvezdu, i za Partizan... Potoršeno je mnogo para, a nema rezultata. O košarci se priča toliko, sredstva informisanja, nikad košarka nije bila popularnija nego sada. Znaju se svi igrači, priča se o Jagu više nego što se pričalo o Kićanoviću, to je neverovatno, ali neće to dugo trajati. Publika traži rezultate, traži naše igrače, a nema ni rezultata, ni naših igrača...To je isto i u Partizanu, neće publika da gleda strane igrač i čita o ciframa koliko dobijaju. Znam da ako žele da budu konkuretni u Evropi, moraju da plaćaju. Država pomaže, ali dokle će... Drugo, ako ode Vučić sa vlasti, ja ne verujem da će ovi koji dođu da daju toliko para. Jer, on čovek voli košarku i sport, daje baš velike pare za to, međutim, nema rezultata. Mnogo para je tu potrošeno, za rezultat, 10. mesto, ne možemo da budemo zadovoljni... - rekao je Đurović.