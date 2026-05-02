Srbin je čudo! Rajakovićev Toronto odigrao meč godine

Košarkaši Toronto reptorsa savladali su Klivlend kavalirse rezultatom 112:110 posle produžetka i izborili sedmu utakmicu u seriji prvog kola plej-ofa Istočne konferencije. Trenutno je nerešeno, ekipe imaju po tri trijumfa u seriji.

FOTO: Tanjug/Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Heroj pobede bio je Ar Džej Baret, koji je pogodio trojku 1,2 sekunde pre kraja produžetka, donevši veliko slavlje timu iz Kanade.

Lopta je nakon šuta pogodila zadnji deo obruča, visoko odskočila i potom prošla kroz mrežicu, na oduševljenje gotovo 20.000 navijača u dvorani u Torontu, ali i van nje.

Tim Darka Rajakovića je tako izborio majstoricu, koja će biti odigrana u Klivlendu.

Pored Bareta koji je dao 24 poena, odličnu partiju pružio je Skoti Barns sa 25 poena i 14 asistencija, dok je Dža'Kobe Volter dodao 24 poena.

Značajan doprinos dao je i Kolin Marej-Bojls sa 17 poena, a Reptorsi su uspeli da se vrate i nakon što su u poslednjoj deonici ispustili prednost od 11 poena.

Na drugoj strani, Evan Mobli je imao priliku da donese pobedu Klivlendu, ali je promašio šut za tri poena u završnici. Mobli je meč okončao sa 26 poena i 14 skokova, Donovan Mičel je postigao 24, dok je Džejms Harden dodao 16 poena, uz devet skokova i devet asistencija.

Ključnu razliku napravio je broj izgubljenih lopti, Klivlend ih je imao 18, što su Reptorsi kaznili sa 25 poena, a tim iz Toronta bio je ubedljiviji i u poenima iz kontranapada (20:6).

Trener Reptorsa Darko Rajaković je istakao da je završnica bila izuzetno neizvesna.

"Bilo je to samo pola sekunde, ali je delovalo kao večnost. Drago mi je zbog njega, zbog tima i grada", rekao je Rajaković.

Sedma, odlučujuća utakmica serije na programu je u nedelju u Klivlendu.