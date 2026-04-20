Obradović pred Barselonu: Trener Zvezde otkrio kakva je situacija sa Bolombojem, problem ima još jedan igrač
CRVENA zvezda u plej-inu Evrolige igra protiv Barselona, a pred taj duel govorio je trener crveno-belih Saša Obradović.
On se osvrnuo na nedavni okršaj ovih rivala koji je tim iz Španije dobio posle produžetka.
- Mnogo smo naučili iz prethodne utakmice koju smo igrali nedavno u Blaugrani. Neke izgubljne lopte su nas koštale, neka naivnost u pravljenju faulova na kraju... Možda je najviše smetalo što nismo uvek nalazili dobre mismeč situacije, neke igrače koje je trebalo da gađamo smo promašili, a u nekim okvirima i selekcija šuta nije bila najbolja. I pod svim tim okolnostima smo imali produžetak, mogli smo da pobedimo. Te stvari moraju bolje da se igraju, ekipa sa velikim očekivanjima mora uvek da ima dobra rešenja, pogotovu u ovakvim utakmicama - rekao je Obradović.
Navijače je zabrinula povreda Džoela Bolomboja u duelu sa Real Madrid, a srpski stručnjak je otkrio kakva je situacija sa centrom.
- Videćemo, ide sa nama. Semi Odželej je juče pao na kuk na koji je pao i u Blaugrani, ali on ima veliku želju da igra.
Na utakmici protiv Partizana nije bilo Džereda Batlera, on je usled velike potrošnje dobio odmor.
- Kad se igra sa Partizanom, uvek je moranje. Nije lako ni kalkulisati, želiš da pobediš, tu su i emocije. Ovo su utakmice koje ti određuju status i sezonu na kraju krajeva, ne sme da bude nikakvih izgovora.
Zna kako da njegovi igrači reše odbranu Barselone.
- Naš glavni kvalitet je agresivnost u odbrani. U prvoj utakmici smo dobro branili tranziciju, ali smo im i iz ofanzivnih grešaka dali neke poene, to mora da se iskontroliše. Odbrana na Panteru je bila solidna i to moramo da ponovimo.
Ipak, svestan je i odakle rival najviše preti.
- Najvažnija je njihova igra na niskom postu, to im je možda i više od trećine, niski post sa Klajburnom, sa Šengelijom, malo i Para... To moramo dobro da branimo, nešto individualno, nešto timski.
Dobar posao u derbiju odradio je Tajson Karter i čini se da hvata formu sa početka sezone.
- Bilo je insistiranje da igra i kad je bio manje spreman, sad to dobija na vrednosti. Nije igrač kakav je bio u oktobru, ali ova utakmica je sigurno otvorila dosta tema za razmišljanje da treba da bude još više uključen. Protiv Pantera je odigrao odbrambeno izvanredno, sve više dobija noge - zaključio je Obradović.
Utakmica Barselona - Crvena zvezda igra se u utorak od 20.45.
