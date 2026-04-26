Crvena zvezda i Partizan igraju večiti derbi, 179. po redu, utakmica može da donese novu titulu crveno-belima, a gosti iz Humske imaju samo jedan plan: da na terenu svojom igrom spreče još jedno šampionsko slavlje najvećeg rivala, bar danas. Prenos uživo možete da pratite na portalu "Novosti".

Drgugo poluvreme: Crvena zvezda - Partizan 2:0

84' - Roganović je uposlio Poltera koji je sa sedam metara poslao loptu preko prečke. Bio je to malo jači pas.

80' - Veliki problem za Partizan. Direktan crveni karton dobio je Stefan Mitrović posle igranja rukom, ali sudija Miloš Milanović je dobio poziv iz VAR sobe da pogleda situaciju. Nakon dugog gledanja poništena je odluka.

78' - Na drugoj strani dobra odbrana Matuesa posle pokušaja Dembe Seka iskosa sa desne strane.

77' - Savršen pas Kostova za Enema koji je sam izašao ispred Miloševića, šutirao je Holanđanin iz prve, no opet je sjajno intervenisao golman gostiju.

74' - Od kad je ušao Enem pravi dosta problema. Našao se u dobroj prilici, poslao je loptu pored Miloševića, ali je reagovao Mitrović i izbacio je loptu van terena.

72' - Opet se meč prekinuo zbog bakljade koju su napravili navijači Crvene zvezde posle postigutog pogotka.

70' - Menja i Srđan Blagojević! Priliku su dobili Bibars Natho i Andrej Kostić, a meč je gotov za Ognjena Ugrešića i Bogdana Kostića.

68' - NOVI GOL! Zvezda je duplirala prednost. Sjajnu akciju izveli su domaći. Duarte je poslao odličnu loptu za Kostova, ovaj je ubacio ispred gola rivala, reagovao je Simić, no lopta je došla pravo na nogu Avdića koji je slabijom desnom nogom uspeo da je zakuca u gol.

67' - Prve izmene na utakmici pravi Dejan Stanković. Utakmicu su završili Marko Arnautović i Aleksandar Katai, a priliku dobijaju Džej Enem i Bruno Duarte.

61' - Kakva šansa za goste. Kostić je ostavio odličnu loptu Ugrešiću, a ovaj je iz odlične pozicije tukao visoko preko gola.

55' - Vrlo opasno je zapretio Partizan. Rade Krunić je u poslednji čas regavao ispred jednog igrača crno-belih i izbacio je loptu u korner. Posle udarca iz ugla ja fauliran Mateus.

52' - Katai je probao iz slobodnog udarca sa nekih 25 metara, ali to nije uradio onako kako ume, pošto je lopta otišla preko gola.

47' - Zvezda je izvela korner, skočio je Učena, no lopta je otišla visoko preko gola. Utakmica je prekinuta zbog bakljade.

46' - Počelo je drugo poluvreme na stadionu "Rajko Mitić".

Prvo poluvreme: Crvena zvezda - Partizan 1:0

45+1' - Dobru loptu u prostor je dobio Kostić od Dragojevića, pobegao je Učeni, šutirao je desnom nogom iskosa sa leve strane, no to nije uradio onako kako je želeo i najbolja prilika za goste je otišla u nepovrat. Ovo je ujedno bilo sve kad je prvo poluvreme u pitanju.

45' - Prvo poluvreme je produženo za jedan minuta.

42' - Pokazao je Vukotić da ima veoma dobar šut. Tukao je sa nekih 30 metara, nije bilo bezopasno, ali lopta je ipak otišla preko prečke.

BORBA Milan Vukotić i Adem Avdić

38' - Još jedan žuti karton za crveno-bele. Ovoga puta ga je dobio strelac gola Strahinja Eraković.

36' - Drugi žuti karton, a prvi za domaćina. Avdić je povukao za dres Roganovića i zasluženo se našao u beležnici sudije Milanovića.

34' - U jednom momentu su se dvojica igrača Partizana na istom mestu našli na travi. To su bili Ugrešić i Dragojević. Dobra stvar da su brzo ustali.

28' - Kakva je ovo prilika bila. Avdić je dobro centrirao, Katai šutirao glavom, no poslao je loptu pravo u naručje Miloševića. Odmah su gosti uzratili. Polter je proigrao Seka na desnoj strani, sve je Mateus dobro pratio i zaustavio udarac Senegalca.

22' - Dve sjajne šanse u jednom napadu je imao Vasilije Kostov. Najpre je šutirao glavom, a onda je pokušao nogom, ali je oba puta dobro reagovao Milošević i sprečio domaćina da povede sa 2:0.

18' - GOL! Vodi Crvena zvezda. Strahinja Eraković je strelac. Odlično je Seol proigrao Kataija, ovaj je poslao oštru loptu po zemlju, a štoperu crveno-belih nije bilo teško da iz neposredne blizine ubaci loptu u gol.

RADOST Strahinja Eraković proslavlja gol

16' - Sudija Milan Milanović pokazao je prvi žuti karton na meču. U beležnici se našao kapiten gostiju Vanja Dragojević zbog starta nad Ademom Avdićem.

15' - Još jedna šansa za Kataija. Krunić je iskoristio grešku Milovanovića, uposlio je iskusnog saigrača kome je pokušaj bio izblokiran od strane Simića.

13' - Prva dobra prilika na utakmici. Katai je probio po levoj strani, šutirao je iskosa, ali je Marko Milošević dobro skratio ugao i sprečio kapitena crveno-beliha da postigne još jedan pogodak u derbiju.

10' - Moglo je da bude opasno po domaći tim. Kostić je bio u dobroj poziciji, no u poslednji čas je reagovao Učena i sprečio je krilo Partizana da uđe u ozbiljnu šansu.

8' - Bogdan Kostić je poslao centaršut sa leve strane, uspeo je loptu da zakači Ognjen Ugrešić, ali bez ikakve opasnosti po Mateusa koji je bez problema intervenisao.

3' - Na startu susreta je domaćin izašao u visok presing, ali gosti uspevaju da se izbore sa tim. Na drugoj strani probao je Sebastijan Polter, no zaustavio ga je Tebo Učena.

1' - Počela je utakmica, prvi sa centra su krenuli crno-beli.

17.56 - Poseta nije baš velika. Na tribinama se nalazi oko 20.000 navijača.

17.55 - Uslovi za igru u Beogradu su idealni: 22 stepena, samo 24% vlažnost vazduha, vetar 3 metra u sekundi.

17.43 - Otkrio je i zašto u timu neće biti Saše Zdjelara.

- Bez Đurđevića, crveni karton, Milić osmi karton, Trifunović je povređen. Zdjelar je bolestan još od Vojvodine i nije uspeo da se oporavi, uz sav naš trud i želju, ostaćemo i bez njega.

17.42 - Trener Partizana Srđan Blagojević oglasio se poslednji put pred večiti derbi.

- Prvo što pada na pamet, Zvezda favorit, nema dileme, ali nema nama niko pravo da oduzme pravo na nadu, imamo pravo. Prvo iz razloga što je fudbal takva igra, jedna od retkih koja omogućavaa sčabijem protivniku da dođe do rezultata Druga stvar je derbi, bez obzira na kojoj poziciji se nalazi ko, ili da je neko favorit, slabijem daje šansu da dođe do rezutlata. Mi se nadamo i sa takvim stavom ulazimo u meč - rekao je Blagojević za "TV Arena sport".

16.40 - Sastavi!

Crvena zvezda (u formaciji 3-4-1-2): Mateus – Eraković, Veljković, Učena – Seol, Elšnik, Krunić, Avdić – Kostov – Katai, Arnautović

Partizan (4-2-3-1): Milošević – Roganović, Mitrović, Simić, Milovanović – Ugrešić, Dragojević – Sek, Vukotić, B. Kostić – Polter

16.39 - Novi udarac za Blagojevića! Na dan derbija, Partizan ostao bez jednog od najboljih igrača!

Uoči meča:

Crveno-beli bi u slučaju pobede ili remija osvojili novu titulu šampiona Srbije, devetu u nizu, a ukupno 37. u klupskoj istoriji.

Sa druge strane crno-beli se bore sa Vojvodinom za drugo mesto. Trenutno imaju dva boda više od Novosađana i dobar rezultat u derbiju bi ih dodatno približio tom cilju.

Oba kluba u meč ulaze bez trijumfa u prošlom kolu. Crvena zvezda je odigrala nerešeno u Pančevu protiv Železničara (2:2) i tako propustila priliku da već tad overi titulu. Izabranici Srđana Blagojevića su remizirali na "Karađorđu" (0:0).

Večiti rivali su ove sezone odigrali dva meča i tim sa "Marakane" je oba puta slavio. U Humskoj je bilo 2:1, a na najvećem srpskom stadionu 3:0.

Crvena zvezda je ubedljivo prva na tabeli sa 79 bodova, Partizan je drugi sa 65, dok je Vojvodina na trećem mestu sa 63.

