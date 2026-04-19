"Već sam glavom u drugoj utakmici!" Saša Obradović nakon meča Partizan - Crvena zvezda

Košarkaši Partizana pobedili su u ABA ligi Crvenu zvezdu sa 81:74, a nakon meča utiske je izneo trener gostiju Saša Obradović.

Ovo je druga uzastopna pobeda crno-belih.

"Čestitke Partizanu, bilo je teško pripremiti ovu utakmicu i o utorku kada igramo najvažniju u ovoj sezoni. Već sam glavom u drugoj utakmici"

Da li će Bolomboj i Batler biti spremni za Barselonu?

"Hoće, biće spremni."

Šta je pošlo po zlu? Da li je to manjak motivacije, umor, ili nešto treće?

"Sve po malo. Pokazali smo karakter i kako treba da se igra sa Partizanom." rekao je trener crveno-belih.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu