Košarka

"Pojedini igrači su više mislili na Zvezdu nego na ovu utakmicu!" Ćavi Paskaval nakon teškog poraza Barselone u ACB ligi

Filip Milošević

19. 04. 2026. u 16:20

Košarkaši Barselone izgubili su od Ljeide u ACB ligi sa 90:80, a nije krio nezadovoljstvo trener Katalonaca nakon odigranog meča.

Поједини играчи су више мислили на Звезду него на ову утакмицу! Ћави Паскавал након тешког пораза Барселоне у АЦБ лиги

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

“Pojedini igrači su više mislili na meč sa Zvezdom u otorak nego na ovu ovde utakmicu”, rekao je Paskval iskreno.

Istovremeno, velike pohvale je uputio na račun rivala – za koga je rekao da je bio bolji tim, posebno u drugom poluvremenu.

„Kombinovali smo naše promašaje sa mnogim defanzivnim padovima. Nedostajali su nam intenzitet i ritam. U odbrani nam je nedostajalo sve“,

Za kraj je podvukao da različiti frontovi ne treba da znače i drugačiji pristup.

“Moramo da okrenemo novi list, jer se utakmice u domaćem prvenstvu i Evroligi moraju potpuno razdvojiti”, zaključio je Paskval.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
