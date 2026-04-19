"Pojedini igrači su više mislili na Zvezdu nego na ovu utakmicu!" Ćavi Paskaval nakon teškog poraza Barselone u ACB ligi

Košarkaši Barselone izgubili su od Ljeide u ACB ligi sa 90:80, a nije krio nezadovoljstvo trener Katalonaca nakon odigranog meča.

“Pojedini igrači su više mislili na meč sa Zvezdom u otorak nego na ovu ovde utakmicu”, rekao je Paskval iskreno.

Istovremeno, velike pohvale je uputio na račun rivala – za koga je rekao da je bio bolji tim, posebno u drugom poluvremenu.

„Kombinovali smo naše promašaje sa mnogim defanzivnim padovima. Nedostajali su nam intenzitet i ritam. U odbrani nam je nedostajalo sve“,

Za kraj je podvukao da različiti frontovi ne treba da znače i drugačiji pristup.

“Moramo da okrenemo novi list, jer se utakmice u domaćem prvenstvu i Evroligi moraju potpuno razdvojiti”, zaključio je Paskval.

