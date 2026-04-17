Zvezda strepi! Žalgiris uništio Pariz, šta to znači za crveno-bele

Zanimljiv je poslednji dan ligaškog dela Evrolige, ali nije dobro počeo po crveno-bele.

Žalgiris je uradio tačno šta se tražilo, slavio je protiv Pariza 85:77, a najbolji u timu litvanskog velikana bio je Mozes Rajt, duel je završio sa šesnaest poena.

Kada je o tabeli reč, "zelenima" je bilo potrebno da slave, a Hapoel izgubi u Monaku, trenutno zauzimaju 5. mesto na tabeli Evrolige.

Sam početak meča doneo je mnogo neizvesnosti. Pariz je prvu deonicu dobio 28:26, ali je domaći tim zaigrao mnogo bolje i vratio prednost do poluvremena na svoju stranu 53:45.

Do kraja viđen je neizvestan meč pošto je neugodni Pariz uspevao da se vrati. Ipak, na minut do kraja, Žalgiris odlazi na 85:75 i uspeva da dođe do pobede.

