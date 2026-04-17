Bešiktaš spreman za finale Evrokupa: Tim Dušana Alimpijevića ređa pobede u Turskoj

KOŠARKAŠI Bešiktaša pobedili su ovog petka u gostima Tofaš rezultatom 98:84 (29:25, 22:14, 20:30, 27:15) u meču 27. kola turskog prvenstva.

FOTO: Tanjug/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

Ovaj trijumf bio je važan za tim Dušana Alimpijevića koji je ostao u trci sa Fenerbahčeom za prvo mestu u osnovnom delu prvenstva.

Najefikasniji u timu Bešiktaša bio je Vito Braun sa 17 poena. Ante Žižić je postigao 14 poena, a Devon Dotson i Brinton Lemar su ubacili po 11.

U redovima Tofaša istakao se Ugo Beson sa 22 poena. Sadik Emir Kabadža je zabeležio 19 poena, dok je Aleks Perez postigao 16.

Tim iz Istanbula je vodeći na tabeli turskog prvenstva sa učinkom 23-4, dok je Tofaš na devetoj poziciji sa učinkom 10-17.

U sledećem kolu, Bešiktaš će dočekati Petkim, Tofaš će gostovati Bahčešehiru.

Pre toga, ekipa Dušana Alimpijevića igra prvu utakmicu finala Evrokupa. Taj duel na programu je 22. aprila od 19 časova.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

