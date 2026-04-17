Oglasila se ABA liga! Evo šta kažu o odlaganju "večitog derbija" Partizan - Zvezda
Nastavlja se haos oko odlaganja abaligaškog večitog derbija. Prvo je Zvezda tražila odlaganje, a potom Partizan odbio. Sada se oglasila i ABA liga, razjasnivši šta će biti sa utakmicom koja je trebalo da bude na programu u nedelju od 19.30.
Odlučeno je da tako i ostane, a ta odluka ne ide u prilog Zvezdi, s obzirom da će samo dva dana kasnije igrati plej-in Evrolige.
Na zahtev Crvene zvezde reagovao je i sportski direktor ABA lige Milija Vojinović:
- Poštovani, pre svega želim da vas obavestim da je raspored utakmica u TOP 8 fazi ABA lige objavljen još 07.02.2026. godine, a prethodno je bio usaglašen upravo sa predlozima svih klubova, pa tako i sa KK Crvena zvezda. Kao što sigurno već znate, ABA liga je jedino košarkaško takmičenje u Evropi koja raspored ne određuje Bergerovim tablicama, već softverski, kako bi se klubovima olakšalo usaglašavanje svih termina utakmica u evropskim takmičenjima sa odigravanjem mečeva u ABA ligi. Što se tiče vašeg dopisa sa zahtevom da se odloži utakmica poslednjeg, osmog kola TOP 8 faze ABA lige: Partizan – Crvena zvezda, koja je zakazana za 19. april, nažalost nismo u mogućnosti da vam izađemo u susret.
Vojinović je u nastavku obrazloženja dodao:
- Podsećamo vas da smo na vaš usmeni zahtev u subotu, 11. aprila, da se promeni satnica utakmice, koja je prvobitno bila zakazana u 21 čas, pomerili termin na 19 časova i 30 minuta uzimajući u obzir činjenicu da vas očekuju obaveze u nastavku takmičenja u Evroligi. Vaš zvanični dopis za odlaganjem meča dobili smo danas, dva dana pre zakazanog termina meča, pa i pored naše želje, nismo bili u mogućnosti da izvršimo bilo kakve promene, jer i pored naših intenzivnih pokušaja, nije bilo saglasnosti od strane KK Partizan. Shodno tome, obaveštavam vas da će utakmica Partizan – Crvena zvezda biti odigrana u predviđenom terminu - saopšteno je iz ABA lige.
