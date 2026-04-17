Bio je želja Partizana! Dubai dovodi zvezdu Real Madrida

KOŠARKAŠKA slika u Evroligi mogla bi da bude znatno drugačija u narednoj sezoni.

Naime, Dubai je ozbiljno zainteresovan da dovede hrvatskog košarkaša Marija Hezonju.

Prema dostupnim informacijama, Dubai planira da pripremi konkretnu ponudu za krilo Real Madrida, ali i da u paket uključi otkupnu klauzulu, s obzirom na to da Hezonja ima važeći ugovor sa „kraljevskim klubom“ sve do 2029. godine.

Iako je jasno da Real Madrid ne planira lako da se odrekne jednog od važnijih igrača u rotaciji, finansijska moć projekta iz Dubaija mogla bi da zakomplikuje situaciju i otvori prostor za pregovore.

Hezonja ove sezone u Evroligi beleži vrlo solidne brojke. U proseku postiže oko 12.6 poena po meču, uz 3.7 skokova i 2.0 asistencije, dok mu je indeks korisnosti oko 10.6 . On je ujedno jedan od efikasnijih igrača madridskog tima i često među vodećima po broju poena.

Ostaje da se vidi da li će ambiciozni projekat iz Dubaija uspeti da privuče Hezonju i natera Real Madrid na pregovore, ali je jasno da nas očekuje zanimljivo leto na evropskom tržištu.

Podsetimo, u ranijim sezonama Hezonja se pominjao kao moguće pojačanje Partizana, navijači su mu se nadali, a ni njegova ljubav ka crno-belom timu nikada nije bila sporna, ali do dogovora nije dolazilo.

