Rodni grad Vladimira Zelenskog u plamenu: Rusi na njega sručili "šahede"

Симеуновић А. Милош

02. 05. 2026. u 09:17

RUSKA vojska gađala je tokom protekle noći infrastrukturni objekat u Krivom Rogu, energetsku infrastrukturu u Mikolaevu, kao i luku u gradu Izmailu, u Odeskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Родни град Владимира Зеленског у пламену: Руси на њега сручили шахеде

Cornelius Poppe/NTB via AP

 - Krivi Rog. Eksplozije. Neprijatelj napada infrastrukturni objekat 'šahidima' - izjavio je u objavi na Telegramu šef saveta odbrane Krivog Roga Oleksandar Vilkul, prenosi Ukrinform. Izmailski regionalni administrativni okrug je saopštio da su ruske trupe napale lučku infrastrukturu u tom gradu.

 - Neprijatelj je ponovo napao lučku infrastrukturu grada Izmaila. Snage protivvazdušne odbrane su delovale veoma efikasno, većina neprijateljskih bespilotnih letelica je oborena. Praktično nije bilo razaranja - navodi se u saopštenju.

Ruska vojska napala je tokom protekle noći dronovima i energetsku infrastrukturu Mikolaeva, izjavio je šef mikolajevske Okružne vojne uprave Vitalij Kim u objavi na Telegramu.

 - Mikolaev. Energetska infrastruktura je ponovo pod napadom 'šahida'. Za sada nema žrtava - rekao je on.

(Tanjug)

Sve zbog veselja i 500 evra: Era Ojdanić mrtvu suprugu držao u hladnjači dva dana - "To je dokaz koliki sam profesionalac"