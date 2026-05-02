Rodni grad Vladimira Zelenskog u plamenu: Rusi na njega sručili "šahede"

RUSKA vojska gađala je tokom protekle noći infrastrukturni objekat u Krivom Rogu, energetsku infrastrukturu u Mikolaevu, kao i luku u gradu Izmailu, u Odeskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

- Krivi Rog. Eksplozije. Neprijatelj napada infrastrukturni objekat 'šahidima' - izjavio je u objavi na Telegramu šef saveta odbrane Krivog Roga Oleksandar Vilkul, prenosi Ukrinform. Izmailski regionalni administrativni okrug je saopštio da su ruske trupe napale lučku infrastrukturu u tom gradu.

- Neprijatelj je ponovo napao lučku infrastrukturu grada Izmaila. Snage protivvazdušne odbrane su delovale veoma efikasno, većina neprijateljskih bespilotnih letelica je oborena. Praktično nije bilo razaranja - navodi se u saopštenju.

Ruska vojska napala je tokom protekle noći dronovima i energetsku infrastrukturu Mikolaeva, izjavio je šef mikolajevske Okružne vojne uprave Vitalij Kim u objavi na Telegramu.

- Mikolaev. Energetska infrastruktura je ponovo pod napadom 'šahida'. Za sada nema žrtava - rekao je on.

(Tanjug)