Jokić mora na iznenadno putovanje! Evo šta je razlog!
Srpski centar neće biti baš oduševljen.
Košarkaši Denvera i Indijane igraće 7. novembra u Meksiko Sitiju, objavila je danas NBA liga.
Kako je saopšteno, duel Nagetsa i Pejsersa biće 35. meč NBA lige koji će se odigrati u Meksiku od 1992. godine, kada je započela ta tradicija.
Utakmica će se igrati na neradni dan u Meksiku, jer se tada u toj državi obeležava Dan mrtvih, katolički praznik posvećen preminulima.
"Održavanje 35. utakmice u ovoj zemlji pokazuje dubinu odnosa između NBA lige i Meksika, kao i značaj ovog događaja u približavanju globalne igre navijačima na lokalnom nivou, širom Latinske Amerike i sveta", rekao je Raul Saraga, viši potpredsednik NBA za Latinsku Ameriku.
