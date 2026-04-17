Jokić mora na iznenadno putovanje! Evo šta je razlog!

Srpski centar neće biti baš oduševljen.

Košarkaši Denvera i Indijane igraće 7. novembra u Meksiko Sitiju, objavila je danas NBA liga.

Kako je saopšteno, duel Nagetsa i Pejsersa biće 35. meč NBA lige koji će se odigrati u Meksiku od 1992. godine, kada je započela ta tradicija.

Utakmica će se igrati na neradni dan u Meksiku, jer se tada u toj državi obeležava Dan mrtvih, katolički praznik posvećen preminulima.

"Održavanje 35. utakmice u ovoj zemlji pokazuje dubinu odnosa između NBA lige i Meksika, kao i značaj ovog događaja u približavanju globalne igre navijačima na lokalnom nivou, širom Latinske Amerike i sveta", rekao je Raul Saraga, viši potpredsednik NBA za Latinsku Ameriku.

