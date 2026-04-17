Gest koji je sve oduševio! Košarkaš crveno-belih postavio rekord! Za sve je "kriv saigrač"!

Trener nije krio oduševljenje zbog ovog poteza.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Olimpijakosa startovaće sa liderske pozicije u Top 8 Evrolige, pošto su u ligaškom delu zauzeli prvo mesto na tabeli.

Pirejci su u poslednjem 38. kolu savladali Olimpiju Milano, da bi posle meča trener crveno-belih Jorgos Barcokas otkrio načinjeni gest za svako poštovanje.

- Donta Hol upitao me je da bude zamenjen kako bi Nikola Milutinov mogao da dođe do skokova neophodnih da bi završio na prvom mestu u Evroligi po brojku uhvaćenih lopti. To je nešto važnije od toga da li igra dobro. To je zaista divno da ima takav mentalitet i to me je dirnulo - istakao je Barcokas.

Milutinov je završio utakmicu sa 13 poena i 15 skokova. Uspeo je na kraju da bude na deobi prvog mesta sa Džejlenom Hoardom, obojica imaju po 7,1 skokova po meču.

