"PAMTIM SAMO SRETNE DANE"! Srbija se oprostila od legendarnog Duška Vujoševića

Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg košarkaškog trenera Duška Vujoševića održana je danas u Skupštini grada Beograda.

Vujošević je preminuo 8. aprila u 68. godini posle duge borbe sa teškom bolešću.

Pre početka komemoracije održan je minut ćutanja u čast nekadašnjeg trenera Partizana. Na početku komemoracije pušten je video-snimak o uspesima, liku i delu legendarnog stručnjaka "crno-belih".

U snimku je opisana Vujoševićeva trenerska karijera, a puštene su i izjave nekadašnjeg trenera Partizana, kao i kadrovi sa mečeva. Prisutnima se potom na molbu porodice Vujošević obratio prevodilac i pesnik Sinan Gudžević.

"Sa njim me je upoznao Božo Koprivica, dok je Duško još živeo s roditeljima i sestrom u Zemunu, u Prvomajskoj ulici. JSD Partizan odlazak njih dvojice ne može nikako nadoknaditi. Bez Duška Vujoševića Partizan se ne može ni zamisliti", rekao je Gudžević.

Emotivan oproštaj od Vujoševića imala je i književnica i pozorišna rediteljka Vida Ognjenović.

"Opraštamo se od čoveka okeanske čovečnosti i nežnog srca. U njemu je svaki prijateljski bol mogao naći utehu. Njegovo prijateljstvo bio nam je zaklon od svakog zla. Pred njim smo osećali krivicu i za najmanje odstupanje od časnog, čovečnog i istinitog. To su bila uporišta njegove jedinstvene ličnosti, on nas je primerom opominjao da je biti čovek ozbiljna obaveza. Ne poznajem čoveka koji bi toplije zagrlio i pažljivije saslušao, koji bi se brže bacao u vrtlog da pomogne", navela je Ognjenović.

Od legendarnog trenera oprostio se i novinar Predrag Peca Popović.

"Sanjao je kao dete, mislio kao naučnik, analizirao kao psiholog, radio kao tehnolog, voleo kao pesnik i odlučivao kao časni sudija. Time je zauvek osvojio svoju autentičnost. Načitan intelektualac i mudrac, pa tek onda trener. Držao se principa - 'možeš preko neke veze da igraš, ali ne možeš preko te veze da igraš dobro'. Stvarao je igrače, ali stvarao je i ljude posle karijere", rekao je, između ostalog, Popović.

U ime Košarkaškog saveza Srbije od Vujoševića se oprostio potpredsednik KSS Nenad Krstić.

"Danas se opraštamo od čoveka čije ime zauzima posebno mesto u istoriji srpske košarke. Njegov doprinos se ne ogleda u pobedama, samo, već u sistemu koji je stvarao. Mnogi njegovi igrači su postali reprezentativci i nosioci igre, njegova vera u rad, disciplinu i strpljenje ostavila je trajan pečat u srpskoj košarci", naveo je Krstić.

Prisutnima se obratio i predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović.

"Teško je pronaći reči kada se opraštamo od čoveka koji nam je svima mnogo značio, a meni lično toliko puta bio oslonac, podrška i glas razuma. Nije bio samo veliki trener, to svi znamo, istorija će govoriti o onome što je dao košarci. Bio je čovek stava, čovek karaktera i čovek koji nikada nije birao lakši put. Uvek je govorio istinu, čak i onda kada je ta istina sve nas bolela. Imao sam sreću i čast da ga poznajem, da čujem njegov savet kada je najteže", izjavio je Mijailović.

Na kraju komemoracije je puštena omiljena pesma Dušana Vujoševića - "Pamtim samo sretne dane".

Komemoraciji su, osim porodice i prijatelja, prisustvovali i brojni ljudi iz sveta sporta, kao i druge javne ličnosti. Tu su bili i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar sporta Zoran Gajić, predsednik FK Partizan Rasim Ljajić, predsednik OKS Dejan Tomašević, predsednik JSD Partizan Željko Tanasković, nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić, predstavnici KK Crvena zvezda i KK Budućnost, kao i Željko Obradović, Predrag Danilović, Saša Đorđević, Žarko Paspalj, Miško Marić, Ivo Nakić, Žofri Lovernj, Miroslav Berić, Novica Veličković, Saša Pavlović, Zoran Slavnić, Zoran Stevanović, Miroslav Nikolić, Vladimir Dragutinović, Mlađan Šilobad, Dušan Kecman, Milenko Tepić, Vlada Jovanović, Bratislav Bata Đorđević, Dragan Lukovski, Dragan Todorić, Vlade Đurović, Luka Pavićević, Danko Lazović, Vanja Marinković, Bogoljub Karić, Dragoslav Bokan, Nemanja Vasiljević, Goran Grbović, Muharem Bazdulj...

Vujošević će biti sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.