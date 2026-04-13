MEGA PALA NAKON DRAME: SC Derbi nadigrao Beograđane
Košarkaši Mege poraženi su večeras u Podgorici od Studentskog centra rezultatom 89:85 (21:22, 30:19, 16:24, 22:20) u meču osmog kola plej-aut faze ABA lige.
Najefikasniji u ekipi Mege bio je Nikola Đurišić sa 18 poena. Bogoljub Marković i Asim Đulović postigli su po 16 poena, dok je Luiđi Suigo ubacio 12.
U redovima Studentskog centra istakao se Matic Rebec sa 20 poena. Nikola Pavličević je zabeležio 18 poena, dok su Aleksa Ilić i Mateo Drežnjak postigli po 16.
Mega se nalazi na četvrtom mestu na plej-aut tabeli ABA lige sa 10 pobeda i 14 poraza, dok je Studentski centar na pretposlednjoj, devetoj poziciji sa učinkom 7-17.
U sledećem kolu, Mega će dočekati Split, a Studentski centar će gostovati Iliriji.
