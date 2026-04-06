Košarka

OGLASIO SE ŽELJKO OBRADOVIĆ! Evo kada pada odluka o nastavku karijere

Новости онлине

06. 04. 2026. u 06:29

SAGA oko Željka Obradovića se nastavlja!

ОГЛАСИО СЕ ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ! Ево када пада одлука о наставку каријере

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Od trenutka kada je napustio Partizan mediji su najtrofejnijeg evropskog trenera selili u Hapoel Tel Aviv, Panatinaikos... Međutim, Obradović je odlučuio da stane u kraj spekulacijama. 

U jednom od retkih javnih pojavljivanja nakon odlaska iz Partizana, Obradović je za slovenački porat 24ur istakao da trenutno ne razmišlja o novom angažmanu.

- U ovom trenutku zaista ne razmišljam o tome. Posvećen sam nekim drugim stvarima za koje ranije nisam imao vremena. Odluku o eventualnom nastavku trenerske karijere doneću u junu. Ako bude nastavio, to znači da sam uspeo da pronađem motivaciju da radim, jer to je nešto što pokreće nas u bilo kojoj vrsti posla", poručio je trofejni stručnjak.

Obradović, koji važi za najtrofejnijeg trenera u istoriji evropske košarke, ponovo je u centru pažnje nakon što je viđen u Atini, što je podgrejalo spekulacije o mogućem povratku u klub sa kojim je ostvario najveće uspehe u karijeri.

Ipak, prema njegovim rečima, konačna odluka još nije doneta, pa ostaje da se vidi da li će i gde jedan od najvećih evropskih trenera nastaviti svoju bogatu karijeru.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IZAZOV ZA SRPKINJE: Naša podmlađena ženska rukometna reprezentacije ne traži izgovore uoči duela sa Litvanijom
Ostali sportovi

0 0

IZAZOV ZA SRPKINJE: Naša podmlađena ženska rukometna reprezentacije ne traži izgovore uoči duela sa Litvanijom

KOGA nema, bez njega se mora i - može. Selektorka rukometašica Sandra Kolaković ne želi da razmišlja o povređenim devojkama, već se trudi da mlade igračice što bolje pripremi za mečeve odluke u kvalifikacijama za EP od 3. do 20. decembra 2026. u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Naše dame u četvrtak (18.40) u Klaipedi izlaze na megdan Litvaniji, a u nedelju (18.00) u Novom Sadu dočekuju Ukrajinu.

06. 04. 2026. u 17:00

Politika
Tenis
Fudbal
IMA POSEBNO ZNAČENJE: Znate li zašto je za Uskrs obavezno ofarbati bar jedno jaje u LJUBIČASTO?

IMA POSEBNO ZNAČENjE: Znate li zašto je za Uskrs obavezno ofarbati bar jedno jaje u LjUBIČASTO?