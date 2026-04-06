OGLASIO SE ŽELJKO OBRADOVIĆ! Evo kada pada odluka o nastavku karijere

SAGA oko Željka Obradovića se nastavlja!

Od trenutka kada je napustio Partizan mediji su najtrofejnijeg evropskog trenera selili u Hapoel Tel Aviv, Panatinaikos... Međutim, Obradović je odlučuio da stane u kraj spekulacijama.

U jednom od retkih javnih pojavljivanja nakon odlaska iz Partizana, Obradović je za slovenački porat 24ur istakao da trenutno ne razmišlja o novom angažmanu.

- U ovom trenutku zaista ne razmišljam o tome. Posvećen sam nekim drugim stvarima za koje ranije nisam imao vremena. Odluku o eventualnom nastavku trenerske karijere doneću u junu. Ako bude nastavio, to znači da sam uspeo da pronađem motivaciju da radim, jer to je nešto što pokreće nas u bilo kojoj vrsti posla", poručio je trofejni stručnjak.

Obradović, koji važi za najtrofejnijeg trenera u istoriji evropske košarke, ponovo je u centru pažnje nakon što je viđen u Atini, što je podgrejalo spekulacije o mogućem povratku u klub sa kojim je ostvario najveće uspehe u karijeri.

Ipak, prema njegovim rečima, konačna odluka još nije doneta, pa ostaje da se vidi da li će i gde jedan od najvećih evropskih trenera nastaviti svoju bogatu karijeru.