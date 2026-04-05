PARTIZAN IZGUBIO U ABA LIGI I PAO SA VRHA TABELE: Budućnost posle velike borbe srušila crno-bele (FOTO)

PARTIZAN je doživeo novi poraz u ABA ligi. Budućnost je u Top 8 fazi slavila sa 95:89 (24:27, 28:18, 22:28, 21:16) i dodatno zakuvala borbu za prvo mesto.

Crno-beli su u sjajnom raspoloženju dočekali ovu utakmicu, pošto su u Evroligi savladali kao gosti najvećeg rivala Crvenu zvezdu sa 89:82.

Na krilima tog trijumfa su počeli duel u "Morači", pa su posle 10 minuta igre imali prednost od tri razlike - 24:27.

Ipak, izabranici Andreja Žakelja su reagovali i odigrali fantastično drugi period. Sve je u tim trenucima dobro funkcionisalo u igri Podgoričana koji su na obaveznu veliku pauzu otišli sa +7 - 52:45.

Očekivala se reakcija Partizana i to se desilo. Šut je slušao i malo po malo šampion ABA lige je topio prednost rivala i u poslednji period je ušao sa poenom zaostatka - 74:73.

Neizvesnost u glavnom gradu Crne Gore je bila zagarantovana. Upravo je utakmica rešena u neverovatnom finišu. Bolje se snašao domaćin i naneo je treći poraz crno-belima u regionalnom takmičenju.

Ekipu iz Podgorice je do trijumfa predvodio Aksel Butej sa 19 poena, pratio ga je Džeri Butsijel sa 16. Na drugoj strani najbolji je bio Šejk Milton sa 21, dok je Sterling Braun postigao 19.

Partizan sad ima učinak 19-3 baš kao i Dubai, ali je tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bolju i međusobnom okršaju i zato je prvi na tabeli. Budućnost je na 17-5, koliko ima i Crvena zvezda koja je uspešnija od crnogorskog kluba.

Crno-beli u naredna dva kola gostuju Cedevita Olimpiji i dočekuju Crvenu zvezdu, dok Dubai igra kao domaćin protiv Budućnosti i potom je gosti Bosni.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

