PARTIZAN IZGUBIO U ABA LIGI I PAO SA VRHA TABELE: Budućnost posle velike borbe srušila crno-bele (FOTO)
PARTIZAN je doživeo novi poraz u ABA ligi. Budućnost je u Top 8 fazi slavila sa 95:89 (24:27, 28:18, 22:28, 21:16) i dodatno zakuvala borbu za prvo mesto.
Crno-beli su u sjajnom raspoloženju dočekali ovu utakmicu, pošto su u Evroligi savladali kao gosti najvećeg rivala Crvenu zvezdu sa 89:82.
Na krilima tog trijumfa su počeli duel u "Morači", pa su posle 10 minuta igre imali prednost od tri razlike - 24:27.
Ipak, izabranici Andreja Žakelja su reagovali i odigrali fantastično drugi period. Sve je u tim trenucima dobro funkcionisalo u igri Podgoričana koji su na obaveznu veliku pauzu otišli sa +7 - 52:45.
Očekivala se reakcija Partizana i to se desilo. Šut je slušao i malo po malo šampion ABA lige je topio prednost rivala i u poslednji period je ušao sa poenom zaostatka - 74:73.
Neizvesnost u glavnom gradu Crne Gore je bila zagarantovana. Upravo je utakmica rešena u neverovatnom finišu. Bolje se snašao domaćin i naneo je treći poraz crno-belima u regionalnom takmičenju.
Ekipu iz Podgorice je do trijumfa predvodio Aksel Butej sa 19 poena, pratio ga je Džeri Butsijel sa 16. Na drugoj strani najbolji je bio Šejk Milton sa 21, dok je Sterling Braun postigao 19.
Partizan sad ima učinak 19-3 baš kao i Dubai, ali je tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bolju i međusobnom okršaju i zato je prvi na tabeli. Budućnost je na 17-5, koliko ima i Crvena zvezda koja je uspešnija od crnogorskog kluba.
Crno-beli u naredna dva kola gostuju Cedevita Olimpiji i dočekuju Crvenu zvezdu, dok Dubai igra kao domaćin protiv Budućnosti i potom je gosti Bosni.
KATAI NA GOL OD DžAJIĆA! Presmešni autogol razbesneo šampiona, Zvezda promovisala novog debitanta! (VIDEO)
05. 04. 2026. u 18:53 >> 16:23
PARTIZAN NE UME SA IGRAČEM VIŠE: Novi kiks crno-belih u Superligi, Čukarički uzeo bod u Humskoj (FOTO)
05. 04. 2026. u 21:01 >> 21:12
VEMBANjAMA GLEDA I NE VERUJE! MVP partija Nikole Jokića u pobedi Denvera nad Sparsima!
05. 04. 2026. u 00:04
HRVATI OPET ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili navijači u Hrvatskoj (FOTO)
04. 04. 2026. u 19:40
PARTIZAN TO NIJE ZAOBORAVIO GRADSKOM RIVALU: Crno-beli žele da osvete Brđanima za ono što se desilo u prvom delu sezone
DERBI 29. kola Superlige stadiona biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će crno-beli od 19 časova ugostiti gradskog rivala, ekipu Čukaričkog.
05. 04. 2026. u 07:00
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
