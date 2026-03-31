KRALJ TRIPL-DABLOM ZADIVIO SRBINA! DŽejms može i bez Luke! Ne pomažu ni Tristanove magije!

Lejkersi nastavili da ređaju pobede.

Foto: Profimedia

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa upisali su novi trijumf u NBA ligi, pošto su prethodne noći savladali Vašington Vizardse rezultaton 120:101.

Rekorder po broju odigranih utakmica u najjačoj ligi na svetu, Lebron Džejms, uprkos tome što je ušao u petu deceniju, nastavio je da postavlja nove granice. Istorijski poduhvat napravio je pre neko veče, kada je postao najstariji košarkaš kome je pošlo za rukom da ostvari tripl-dabl, da bi protiv "čarobnjaka" samo duplirao taj podvig.

Podsetimo, "Kralj" je u februaru postao sa 41 godinom i 44 dana, najstariji kome je to pošlo za rukom. Pre njega, rekorder je bio Karl Meloun, legendarni "leteći poštar" i svojevremeni as Jute je imao 40 godina i 127 dana, kada je ostvario takav uspeh.

Prethodne noći je Džejms uspeo da potvrdi dvocifreni učinak u tri kolone i 41 godinom i 90 dana došao opet do tripl-dabla, obezbedivši dvostruku poziciju u istoriji.

FOTO: AP/Tanjug

Oslabljeni neigranjem suspendovanog Luke Dončića (odmarao zbog nagomilanih tehničkih grešaka), sastav iz Kalifornije je olako izašao na kraj sa "čarobnjacima".

Kad je reč o Lebronu, obeležio je i ovaj okršaj, postigavši 21 poen, imao je 10 skokova i 12 asistencija za samo 33 minuta provedenih u igri. Ako se tome doda da je "Kralj" bio najefikasniji na kraju meča, jasno je da su godine za njega samo broj.

Ispratili su ga Ostin Rivs i Luka Kenard, koji su postigli po 19 poena, dok je kod Vizardsa dominirao Vil Rajli sa 20 poena.

Bivši igrač Partizana, Tristan Vukčević završio je utakmicu sa 14 poena, tri skoka i asistencijom, za 20 minuta provedenih na parketu. Međutim, Vašington je produžio seriju poraza i pretrpeli 18. neuspeh u potonjih 19 mečeva.

FOTO: AP/Tanjug

Nasuprot njima, Lejkersi su nastavili fenomenalan niz i u 17 utakmica trijumfovali, od prethodnih 19 duela.

NBA LIGA, REZULTATI:

Majami - Filadelfija 119:109



Atlanta - Boston 112:102

/Džonson 20 - Braun 29/

Memfis - Finiks 105:131

/Burton 17 - Buker 36/

San Antonio - Čikago 129:114

/Vembanjama 41 - Vajt 22/

Dalas - Minesota 94:124

/Geford 21 - Rendl 24/

Juta - Klivlend 113:122



Oklahoma - Detroit 114:110

/Gildžs Aleksander 47 - Rid 21

LA Lejkers - Vašington 120:101

/Džejms 21 - Rajli 20/

Standings provided by Sofascore

