uživoVUČIĆ U KINI: Predsednik obišao Muzej u Šangaju; održani sastanci sa investitorima
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić koji od 24. maja boravi u zvaničnoj poseti Kini, a na poziv kineskog predsednika Si Đipinga, nastavlja diplomatske aktivnosti u Šangaju.
Vučić sa Čen Điningom
Predsednik Vučić sreo se sa članom 20. Političkog biroa Komunističke partije Kine i sekretarom Komiteta KPK grada Šangaja Čen Điningom.
Vučić obišao Muzej
Predsednik Vučić obišao je Muzej i Memorijalnu dvoranu u Šangaju.
U Muzeju se nalazi i fotografija na kojoj je predsednik Vučić, a na kojoj se nalaze svetski lideri koji su učestvovali na forumu "Pojas i put".
Vučić je uporedio jednu fotografiju Šangaja pre 36 godina i kako izgleda danas.
- Pogledajte, bukvalno neverovatno! Kao da gledate Beograd na vodi. Pre 36 godina ništa, a danas jedan od najboljih gradova na svetu - rekao je on.
Šef naše države danas je posetu počeo sastancima sa kineskim kompanijama, a kako bi pregovarao o novim investicijama za Srbiju.
Podsetimo, predsednik Vučić je juče potpisao ugovore sa čak 14 kompanija a što znači dolazak investicija od 953 miliona evra u Srbiju.
- Hvala i svima koji su do sada ulagali novac u našu zemlju, u sve različite delove Srbije. Mogu da se raduju i Novi Sad i Niš i Zrenjanin i Loznica i Šabac, ali i drugi gradovi širom Srbije. Naše je da učimo i da radimo, a trudimo se da naše investitore ne razočaramo i da pomognemo u svemu što možemo. Želim još jednom da zahtevam predsedniku Siju na svemu što je radio za nas, a mi ćemo znati da se vratimo - rekao je juče predsednik Vučić.
28. 05. 2026. u 05:29
