JEDNOSTAVNO JE, A SVE POTREBNO VEĆ IMATE KOD KUĆE: Evo kako da očistite džezvu, da zasija kao nova

Koliko god temeljno da perete džezvu za kafu posle svakog kuvanja vašeg omiljenog napitka, na njoj se, s vremenom, natalože tvrdokorne masnoće i kamenac.

Dobra je vest da postoji nekoliko načina kako da ih lako skinete, pomoću sastojaka koje, verovatno, već imate kod kuće. Pa da predstavimo neke od ovih vrlo efikasnih metoda za čišćenje džezve:

Ledom napunite četvrtinu suda, dodajte sok i komadiće pulpe jednog limuna, te dve kašike soli i mešajte dva minuta. Potom operite džezvu na uobičajeni način. Možete i da sipate kašiku sode bikarbone u džezvu, dodate malo sirćeta i vode, pa ostavite da proključa. Sklonite sa ringle i nakon minut operite.

Takođe, vredi isprobati i ovaj „trik“: U džezvu sipajte dve kašike praška za veš i kašiku sode bikarbone, dodajte 200 ml vode, pustite da provri i ostavite da odstoji 10 minuta. Dobro operite i isperite posle toga.

Da biste uklonili kamenac, prokuvajte vodu pomešanu sa limunskom kiselinom. Na ovaj način vaša džezva će zasijati kao nova.