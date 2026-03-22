LEGENDA PARTIZANA ŠOKIRANA FINCEM: Krstio sam se kada sam video šta Murinen radi tokom meča

DRAGAN Todorić, legendarni funkcioner Partizana govorio je o finskom košarkašu Miki Murinenu koji je nakon neuspešne misije u Humskoj napustio Partizan.

Todorić nije krio zaprepašćenje pristupom talentovanog košarkaša, ističući da renome kluba kakav je Partizan ne dozvoljava potcenjivački odnos.

- Ne znam šta mu je obećavano pre dolaska, ali sam u najmanju ruku bio začuđen kad sam pročitao njegovu prvu izjavu da dolazi kako bi mu Partizan bio odskočna daska za koledž. Partizan prolazna stanica za koledž?! Da li možete da zamislite nekog mladog igrača da slično izjavi u nekom drugom velikom evropskom klubu? Sticajem okolnosti, taj dečko je sedeo pored mene za vreme utakmica. Nekoliko puta sam se krstio kad bih primetio da on uopšte i ne gleda teren. Non-stop je bio na telefonu, igrao igrice… Stvarno ne znam ko je tu pogrešio. Kad je video njegov pristup, Penjaroja ga je odmah sklonio - počeo je Todorić.

Dugogodišnji funkcioner crno-belih podsetio je na vremena kada su najtalentovaniji klinci Evrope, poput Jana Veselog, Lea Vestermana i Davisa Bertansa, dolazili u Beograd sa potpuno drugačijim ambicijama.

- Lovernja, Vestermana, Daloa… sam stalno zvao kod mene kući, na večere, pazili smo ih jer su bili daleko od kuća, razumeli smo da mladim momcima koji dolaze iz drugih kultura, tradicija, običaja, treba pomoć, podrška - zaključio je Todorić.

