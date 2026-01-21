Košarka

MUK U DENVERU! Nove informacije o povredi Nikole Jokića

21. 01. 2026. u 10:38

DENVER je poražen kod kuće od Lejkersa, ali ono što mnogo više zanima pristalice Nagetsa je informacija kada će se Nikola Jokić vratiti na teren.

МУК У ДЕНВЕРУ! Нове информације о повреди Николе Јокића

FOTO: Tanjug/AP

Sada su poznati i novi detalji. Naime, trener Denvera Dejvid Adelamn govorio je o stanju povređenih igrača, pa pomenuo i Nikolu Jokića.

- Svi su u sličnom stanju, svi su tu i tamo, ne želim da zvuči kao da krijem nešto, samo vam kažem istinu. Džonson nije igrao pod kontaktom, mada je počeo da trči i to je dobro videti. Jonas dobro izgleda, ali njegova povreda je takva da vrlo lako može da se ponovi - počeo je priču Adelman.

Nastavio je u istom ritmu.

- Dobro izgleda, mora da prođe još testova, pa da uđe u ritam timskih treninga, nećemo da rizikujemo. Nikola je sličan kao Kem Džonson, gore dole to ide. Ne mogu da vratim Jonasa i da ga 'zakopam'. Moram da pazim, jer kada se vrati velika je verovatnoća da će odmah da bude startni centar. Biću iskren, kao trener vidim te najnovije podatke koje mi daju i samo nastavim dalje. Šta je poenta? Zašto da se nadam i da priželjkujem, kada znam da se neće desiti.

Kada će se pomenuti igrači vratiti na teren i dalje nije definitivno poznato. Navijači Denvera nadaju se da bi Nikola Jokić mogao da se vrati do kraja januara, ali je veliko pitanje da li će se to i desiti.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

21. 01. 2026. u 12:07

