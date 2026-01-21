MUK U DENVERU! Nove informacije o povredi Nikole Jokića

DENVER je poražen kod kuće od Lejkersa, ali ono što mnogo više zanima pristalice Nagetsa je informacija kada će se Nikola Jokić vratiti na teren.

FOTO: Tanjug/AP

Sada su poznati i novi detalji. Naime, trener Denvera Dejvid Adelamn govorio je o stanju povređenih igrača, pa pomenuo i Nikolu Jokića.

- Svi su u sličnom stanju, svi su tu i tamo, ne želim da zvuči kao da krijem nešto, samo vam kažem istinu. Džonson nije igrao pod kontaktom, mada je počeo da trči i to je dobro videti. Jonas dobro izgleda, ali njegova povreda je takva da vrlo lako može da se ponovi - počeo je priču Adelman.

Nastavio je u istom ritmu.

- Dobro izgleda, mora da prođe još testova, pa da uđe u ritam timskih treninga, nećemo da rizikujemo. Nikola je sličan kao Kem Džonson, gore dole to ide. Ne mogu da vratim Jonasa i da ga 'zakopam'. Moram da pazim, jer kada se vrati velika je verovatnoća da će odmah da bude startni centar. Biću iskren, kao trener vidim te najnovije podatke koje mi daju i samo nastavim dalje. Šta je poenta? Zašto da se nadam i da priželjkujem, kada znam da se neće desiti.

Kada će se pomenuti igrači vratiti na teren i dalje nije definitivno poznato. Navijači Denvera nadaju se da bi Nikola Jokić mogao da se vrati do kraja januara, ali je veliko pitanje da li će se to i desiti.

