"PONAVLJA SE ISTA PRIČA..." Direktor Evrolige udario po NBA Evropa

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 01. 2026. u 14:37

Direktor Evrolige Paulius Motejunas rekao je danas da je projekat koji najavljuje NBA Evropa u teoriji jedno, a njegovo sprovođenje u praksi - nešto sasvim drugo.

Foto: Arhiva Novosti

- Čuli smo samo plan za NBA Evropu, vatromet govori o tome koliko će sve biti spektakularno i koliko potencijala postoji. Ali imati teoriju je jedno, a sprovesti je u delo je nešto sasvim drugo - poručio je Motiejunas u razgovoru za agenciju AP.

Litvanac je istakao da Evroliga ostaje uverena da nijedan od klubova akcionara neće napustiti takmičenje, uprkos sve učestalijim glasinama o interesovanju pojedinih timova za NBA projekat.

- NBA najavljuje stvari već godinu dana, ali i dalje nema ničega opipljivog. Vlasnici klubova sve više uviđaju da se ponavlja ista priča 'najavićemo kasnije'. A 2027. godina je već iza ćoška - dodao je prvi čovek Evrolige, a na kraju je potvrdio da je Barselona ostala posvećena Evroligi i da će potpisati novi desetogodišnji ugovor.

