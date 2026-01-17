"PONAVLJA SE ISTA PRIČA..." Direktor Evrolige udario po NBA Evropa
Direktor Evrolige Paulius Motejunas rekao je danas da je projekat koji najavljuje NBA Evropa u teoriji jedno, a njegovo sprovođenje u praksi - nešto sasvim drugo.
- Čuli smo samo plan za NBA Evropu, vatromet govori o tome koliko će sve biti spektakularno i koliko potencijala postoji. Ali imati teoriju je jedno, a sprovesti je u delo je nešto sasvim drugo - poručio je Motiejunas u razgovoru za agenciju AP.
Litvanac je istakao da Evroliga ostaje uverena da nijedan od klubova akcionara neće napustiti takmičenje, uprkos sve učestalijim glasinama o interesovanju pojedinih timova za NBA projekat.
- NBA najavljuje stvari već godinu dana, ali i dalje nema ničega opipljivog. Vlasnici klubova sve više uviđaju da se ponavlja ista priča 'najavićemo kasnije'. A 2027. godina je već iza ćoška - dodao je prvi čovek Evrolige, a na kraju je potvrdio da je Barselona ostala posvećena Evroligi i da će potpisati novi desetogodišnji ugovor.
