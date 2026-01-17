"BILO JE PREKOMERNE UPOTREBE RUKU" Ovako je Darko Rajaković prokomentarisao poraz Toronta od Klipersa u NBA ligi

Toronto reptorsi su poraženi od Los Anđeles klipersa na svom terenu sa 121:117 posle produžetka. Nakon meča srpski trener Darko Rajaković izašao je pred medije.

FOTO: Tanjug/AP

Šef stručnog štaba Toronta izjavio je na konferenciji za medije posle meča da njegov tim nije napadački odradio željeni posao u završnici duela.

- Imali smo vođstvo na tri minuta i 40 sekundi i nismo postizali poene u završnici četvrtine. Klipersi su odradili dobar posao u odbrani, igrali su fizikalno. Mi nismo dolazili do dobrih šuteva, izgubili smo nekoliko lopti. Imali smo priliku da zatvorimo utakmicu i nismo dovoljno dobro izvršili plan - naveo je Rajaković.

Agresivna odbrana na Brendonu Ingramu onemogućila je Reptorsima bolje prilike za poene.

- Moram da pogledam snimke, ali mislim da je bilo dosta prekomerne upotrebe ruku, ilegalnog hvatanja i držanja. Moram bolje da pogledam zašto nismo loptu doneli do željenih pozicija - istakao je Rajaković.

Reptorsi su poznati kao najbolja odbrana lige u neizvesnim završnicama, na ovoj utakmici je napad zakazao.

- Promašili smo par otvorenih šuteva, naša odbrana u poslednjoj deonici nije bila dobra. Primili smo 31 poen tad i otvorili sa osam primljenih poena u nizu. Mora da se učini bolji posao na domaćem terenu. Očigledno je teško igrati bez Imanuela Kviklija, sa samo dva plejmejkera. Večeras je utakmica otišla utakmica na njihovu stranu. Verujem da je publika uživala u takmičarskoj utakmici sa produžetkom, ali izgleda da danas nije bilo naše veče - naveo je Rajaković.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA