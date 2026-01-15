DUEL ZA VRH TABELE: Košarkaši kraljevačke Sloge gostuju Hercegovcu

Posle tri uzastopne pobede, košarkaši kraljevačke Sloge pokušaće da seriju trijumfa nastave i u 16. kolu „Meridianbet Košarkaške lige Srbije“.

G.Šljivić

Pred kraljevačkim „belima“ nije nimalo lak zadatak s obzirom da sutra (19.00), u premijernom meču aktuelnog kola, gostuju u Gajdobri ekipi Hercegovca koja, upravo uz Slogu, važi za najprijatnije iznenađenje ove sezone.

Obe ekipe ostvarile su do sada isti učinak u prvenstvu, po 11 pobeda i četiri poraza, i trenutno dele drugo mesto na tabeli. U prvom meču ove sezone, odigranom prošle jeseni u kraljevačkoj hali sportova kraj Ibra, „beli“ su slavili sa 84:80.