DUEL ZA VRH TABELE: Košarkaši kraljevačke Sloge gostuju Hercegovcu

15. 01. 2026. u 14:05

Posle tri uzastopne pobede, košarkaši kraljevačke Sloge pokušaće da seriju trijumfa nastave i u 16. kolu „Meridianbet Košarkaške lige Srbije“.

Pred kraljevačkim „belima“ nije nimalo lak zadatak s obzirom da sutra (19.00), u premijernom meču aktuelnog kola, gostuju u Gajdobri ekipi Hercegovca koja, upravo uz Slogu, važi za najprijatnije iznenađenje ove sezone.

Obe ekipe ostvarile su do sada isti učinak u prvenstvu, po 11 pobeda i četiri poraza, i trenutno dele drugo mesto na tabeli. U prvom meču ove sezone, odigranom prošle jeseni u kraljevačkoj hali sportova kraj Ibra, „beli“ su slavili sa 84:80.

