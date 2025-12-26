NE MOŽE DA SE NAČUDI! Barkli oduševljen, Nikola Jokić je dobio naklon legende
JEDAN od najboljih košarkaša svih vremena, Čarls Barkli tvrdi da je privilegija gledati Nikolu Jokića na terenu.
Centar Denvera dominirao je protiv Minesote u pobedi 142:138 postigao je 56 poena, 16 skokova i asistenciju manje.
Košarkaški analitičar i jedan od najboljih igrača u svojoj generaciji ostao je fasciniran onim što je Nikola Jokić postigao.
Nakon što je video prvu 55/15/15 partiju u istoriji NBA lige, Čarls Barkli je rekao da mu je privilegija da gleda srpskog košarkaša, kojeg već godinama prati na najvećoj sceni.
- Gledati ovog čoveka kako igra košarku je čast i privilegija, rekao je Čarls Barkli, jedan od najboljih igrača na centarskim pozicijama u istoriji košarke. Nekadašnji NBA košarkaš je samo jednom rečenicom objasnio koliko je veliki Nikola Jokić i sa koliko uživanja treba pratiti njegove mečeve.
Svojevremeno je Čarls Barkli imao blistavu karijeru u NBA ligi. Kao jedan od najboljih krilnih centara u istoriji Barkli je verovatno i najbolji košarkaš koji nikada nije bio NBA šampion. Tokom karijere je igrao za Filadelfiju, Finiks i Hjuston, bio je MVP, čak 11 puta na Ol-star meču i čak pet puta u idealnom timu sezone.
Ove sezone Jokić prosečno beleži 28,9 poena, 12 skokova i 10,9 asistencija po meču.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
