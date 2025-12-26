Košarka

NE MOŽE DA SE NAČUDI! Barkli oduševljen, Nikola Jokić je dobio naklon legende

Новости онлајн

26. 12. 2025. u 15:30

JEDAN od najboljih košarkaša svih vremena, Čarls Barkli tvrdi da je privilegija gledati Nikolu Jokića na terenu.

НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАЧУДИ! Баркли одушевљен, Никола Јокић је добио наклон легенде

Screenshot / TNT

Centar Denvera dominirao je protiv Minesote u pobedi 142:138 postigao je 56 poena, 16 skokova i asistenciju manje. 

Košarkaški analitičar i jedan od najboljih igrača u svojoj generaciji ostao je fasciniran onim što je Nikola Jokić postigao. 

Nakon što je video prvu 55/15/15 partiju u istoriji NBA lige, Čarls Barkli je rekao da mu je privilegija da gleda srpskog košarkaša, kojeg već godinama prati na najvećoj sceni.

- Gledati ovog čoveka kako igra košarku je čast i privilegija, rekao je Čarls Barkli, jedan od najboljih igrača na centarskim pozicijama u istoriji košarke. Nekadašnji NBA košarkaš je samo jednom rečenicom objasnio koliko je veliki Nikola Jokić i sa koliko uživanja treba pratiti njegove mečeve.

Svojevremeno je Čarls Barkli imao blistavu karijeru u NBA ligi. Kao jedan od najboljih krilnih centara u istoriji Barkli je verovatno i najbolji košarkaš koji nikada nije bio NBA šampion. Tokom karijere je igrao za Filadelfiju, Finiks i Hjuston, bio je MVP, čak 11 puta na Ol-star meču i čak pet puta u idealnom timu sezone.

Ove sezone Jokić prosečno beleži 28,9 poena, 12 skokova i 10,9 asistencija po meču.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE! Vladimir Putin izdao naređenje
Ostali sportovi

0 7

"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.

24. 12. 2025. u 19:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ANA UZ NIKOLU: Odbojkaški savez Srbije na novogodišnjem kotktelu nagradu najperspektivnije igrače i trenere
Ostali sportovi

0 0

ANA UZ NIKOLU: Odbojkaški savez Srbije na novogodišnjem kotktelu nagradu najperspektivnije igrače i trenere

ANA Mihajlović, primačica Uba i Nikola Brborić, primač Vojvodine najperspetkivniji su igrači u Odbojkaškom savezu Srbije. Za najbolje trenere proglašeni su strateg odbojkaša Radničkog Aleksa Brđović i kormilar odbojkašica Železničara Ratko Pavličević. Oni su nagrade dobili na tradicionalnom Novogodišnjem koktelu trofejne organizacije.

26. 12. 2025. u 22:50

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima