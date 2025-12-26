NE MOŽE DA SE NAČUDI! Barkli oduševljen, Nikola Jokić je dobio naklon legende

JEDAN od najboljih košarkaša svih vremena, Čarls Barkli tvrdi da je privilegija gledati Nikolu Jokića na terenu.

Screenshot / TNT

Centar Denvera dominirao je protiv Minesote u pobedi 142:138 postigao je 56 poena, 16 skokova i asistenciju manje.

Košarkaški analitičar i jedan od najboljih igrača u svojoj generaciji ostao je fasciniran onim što je Nikola Jokić postigao.

Nakon što je video prvu 55/15/15 partiju u istoriji NBA lige, Čarls Barkli je rekao da mu je privilegija da gleda srpskog košarkaša, kojeg već godinama prati na najvećoj sceni.

- Gledati ovog čoveka kako igra košarku je čast i privilegija, rekao je Čarls Barkli, jedan od najboljih igrača na centarskim pozicijama u istoriji košarke. Nekadašnji NBA košarkaš je samo jednom rečenicom objasnio koliko je veliki Nikola Jokić i sa koliko uživanja treba pratiti njegove mečeve.

Svojevremeno je Čarls Barkli imao blistavu karijeru u NBA ligi. Kao jedan od najboljih krilnih centara u istoriji Barkli je verovatno i najbolji košarkaš koji nikada nije bio NBA šampion. Tokom karijere je igrao za Filadelfiju, Finiks i Hjuston, bio je MVP, čak 11 puta na Ol-star meču i čak pet puta u idealnom timu sezone.

Ove sezone Jokić prosečno beleži 28,9 poena, 12 skokova i 10,9 asistencija po meču.

