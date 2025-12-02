KATASTROFALNE VESTI ZA FENERBAHČE: Košarkaš pokidao ligamente u FIBA prozoru

Košarkaš Fenerbahčea i reprezentativac Turske, Onuralp Bitim, pokidao je ligamente zgloba igrajući za reprezentaciju u FIBA prozoru.

FOTO: N. Skenderija

Dok je igrao za Tursku, Onuralp Bitim je zadobio povredu, a kako je klub zvanično objavio, Bitim je pokidao ligament zgloba tokom meča protiv Bosne i Hercegovine.

Bitim je u ovoj sezoni Evrolige odigrao 12 utakmica u Evroligi, beležeći u proseku 2,3 poena, 1,1 skok i 1,8 PIR za 9 minuta na terenu.

