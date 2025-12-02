A NAKON ŠTO JE ŽELJKO OBRADOVIĆ OTIŠAO... Karte za Partizan - Bajern i do 40.000 dinara
Najnovije vesti iz KK Partizan tiču se karata.
Željko Obradović više nije trener crno-belih, a oni bez novoimenovanog šefa stručnog štaba moraju da nastave sa nastupima.
I, prvi naredni u Evroligi je protiv Bajerna iz Minhena.
Tim povodom, KK Partizan je saopštio da u sredu, 3. decembra, u podne počinje prodaja dnevnih ulaznica za pomenutu utakmicu 14. kola Evrolige, koja se igra dan kasnije, u četvrtak, od 20:45 u Beogradskoj areni.
Cene karata su nepromenjene u odnosu na prethodne evroligaške nastupe crno-belih pa tako ulaznice koštaju od 2.500 hiljade dinara (nivo 400 bočno/zapad/istok sve do 40.000 koliko je potrebno izdvojiti za sedenje tik uz teren, u drugom redu.
