SARAJEVO SE CRVENI OD STIDA! Bosanka zgrožena nakon skandaloznog vređanja Srba

SRAMNE scene u dvorani "Mirza Delibašić" su i dalje centralna košarkaška tema.

Aleksandar Đorović

Maja Čengić, voditeljka televizije "BHRT", osudila je ponašanje navijača na utakmici

Podsetimo, navijači su zviždali himni Srbije pred početak utakmice koja je odigrana u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu, a tokom utakmice podignute su parole i mogle suda se čuju reči protiv Srbije i srpskog naroda.

Maja Čengić se posle utakmice oglasila na društvenoj mreži Fejsbuk.

- Kakva sramota "navijanja" večeras u Skenderiji! Brukate nas, brukate Sarajevo i niste dostojni da uđete u dvoranu koja nosi ime našeg najvećeg košarkaša ikada! Ako "na krilima" ovakvog "navijanja" trebamo dobiti bilo koji utakmicu, navijam da je nikada ne dobijemo! Fuj! Sport i politika nikada zajedno! - poručila je Maja Čengić.

Bila je to utakmica drugog kola kvalifikacija za Mundobasket, a Srbija je ostvarila tesnu pobedu. Nakon velikog preokreta u Beogradu protiv Švajcarske, Orlovi su, predvođeni Nikolom Tanaskovićem, pobedili domaći tim sa dva poena razlike.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

