SRBI OPET ŠOKIRALI BOSNU! Evo šta je Uroš Danilović uradio u poslednjoj sekundi drame! (VIDEO)
JUNIORI KK Partizan ostvarili su pobedu protiv Bosne sa 88:87, a slavili su zahvaljujući neverovatnom košu koji je postigao Uroš Danilović.
Sin legendarnog srpskog košrkaša, Saše Danilović, postigao je neverovatnu trojku na nešto više od dve sekunde do kraja i tako odveo crno-bele u četvrtfinale.
Istina, imao je i malo sreće, pošto je lopta od tablu ušla u koš. Ipak, sreću treba i zaslužiti.
Pored Partizana plasman među osam najboljih timova obezbedili su još: Cedevita Olimpija, Mega, Ilirija, Studentski centar, Zadar, FMP, Crvena zvezda.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
FK CRVENA ZVEZDA SLAVI! Najbolji mladi vezni fudbaler sveta - na Marakani!
01. 12. 2025. u 17:03
"DOVEDITE MI SRBINA!" Žoze Murinjo ima jedan zahtev
01. 12. 2025. u 18:00
USTAŠE SE POVAMPIRILE: Evo šta su danas uradili navijači u Hrvatskoj (FOTO)
01. 12. 2025. u 16:42
NOVI TRIPL DABL? Maveriksi su lak plen za Nikolu Jokića
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Dalasa koji se sastaju u "Bol areni" tri sata posle ponoći.
01. 12. 2025. u 12:30
RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove, "specijalna vojna operacija", Rusija je često izbegavavana od strane Zapada u mnogim aspektima života, ali jedna zvezda tenisa na to ne pristaje.
01. 12. 2025. u 19:38
Komentari (0)