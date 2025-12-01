SRBI OPET ŠOKIRALI BOSNU! Evo šta je Uroš Danilović uradio u poslednjoj sekundi drame! (VIDEO)

JUNIORI KK Partizan ostvarili su pobedu protiv Bosne sa 88:87, a slavili su zahvaljujući neverovatnom košu koji je postigao Uroš Danilović.

Sin legendarnog srpskog košrkaša, Saše Danilović, postigao je neverovatnu trojku na nešto više od dve sekunde do kraja i tako odveo crno-bele u četvrtfinale.

Istina, imao je i malo sreće, pošto je lopta od tablu ušla u koš. Ipak, sreću treba i zaslužiti.

UROŠ DANILOVIĆ CALLED GAME! 😤🚨



The shot that sent U19 @PartizanBC to the #ABAFutureStars playoffs! 🔥 pic.twitter.com/9eZ6CJrrpV — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) November 30, 2025

Pored Partizana plasman među osam najboljih timova obezbedili su još: Cedevita Olimpija, Mega, Ilirija, Studentski centar, Zadar, FMP, Crvena zvezda.

