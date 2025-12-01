Košarka

SRBI OPET ŠOKIRALI BOSNU! Evo šta je Uroš Danilović uradio u poslednjoj sekundi drame! (VIDEO)

Новости онлине

01. 12. 2025. u 19:13

JUNIORI KK Partizan ostvarili su pobedu protiv Bosne sa 88:87, a slavili su zahvaljujući neverovatnom košu koji je postigao Uroš Danilović.

СРБИ ОПЕТ ШОКИРАЛИ БОСНУ! Ево шта је Урош Даниловић урадио у последњој секунди драме! (ВИДЕО)

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Sin legendarnog srpskog košrkaša, Saše Danilović, postigao je neverovatnu trojku na nešto više od dve sekunde do kraja i tako odveo crno-bele u četvrtfinale.

Istina, imao je i malo sreće, pošto je lopta od tablu ušla u koš. Ipak, sreću treba i zaslužiti.

Pored Partizana plasman među osam najboljih timova obezbedili su još: Cedevita Olimpija, Mega, Ilirija, Studentski centar, Zadar, FMP, Crvena zvezda.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZABRINJAVAJUĆE VESTI SAOPŠTENE U PROGRAMU UŽIVO: Šešelj otkrio šta žele blokaderi

ZABRINjAVAJUĆE VESTI SAOPŠTENE U PROGRAMU UŽIVO: Šešelj otkrio šta žele blokaderi