"NADAM SE..." Nikola Jokić prokomentarisao dešavanja u KK Partizan
Došle su informacije iz Srbije i dešavanja oko Partizana i Željka Obradovića sve do Sjedinjenih Američkih Država i Nikole Jokića. Najbolji košarkaš sveta je prokomentarisao da se nada da će sve biti u redu.
- Ne znam šta se trenutno dešava, ne pratim toliko, ali se nadam da će sve biti u redu, jer mislim da oba tima, i Partizan i Crvene zvezda zaslužuju da budu u Evroligi. Donose toliko mnogo strasti gradu i takmičenju - rekao je Jokić.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
SADA JE SVE JASNO: On će voditi trening Partizana umesto Obradovića
29. 11. 2025. u 12:16
GOTOVO JE: Bonga napustio reprezentaciju i krenuo put Beograda
29. 11. 2025. u 10:23
ŠOK ZA NAVIJAČE PARTIZANA: Otkazan sastanak Željka Obradovića i Uprave kluba
29. 11. 2025. u 10:56
GOLEADA U NAJAVI: Preporođeni velikan će imati šta da kaže protiv razigranog Lajpciga
BUNDESLIGA se vraća ovog petka, a Borusija Menhengladbah sa ogromnim samopouzdanjem dočekuje Lajpcig na „Borusija-parku“ (20.30) u meču koji obećava žestoku bitku i visok ritam od prvog minuta.
28. 11. 2025. u 07:00 >> 09:28
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Kadetski košarkaški reprezentativac poginuo - ubio ga obruč posle zakucavanja (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta košarke su tragične.
27. 11. 2025. u 17:00
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)