Košarka

"NADAM SE..." Nikola Jokić prokomentarisao dešavanja u KK Partizan

Filip Milošević

29. 11. 2025. u 16:11

Došle su informacije iz Srbije i dešavanja oko Partizana i Željka Obradovića sve do Sjedinjenih Američkih Država i Nikole Jokića. Najbolji košarkaš sveta je prokomentarisao da se nada da će sve biti u redu.

НАДАМ СЕ... Никола Јокић прокоментарисао дешавања у КК Партизан

FOTO: Printskrin/Jutjub/DNVR sports

- Ne znam šta se trenutno dešava, ne pratim toliko, ali se nadam da će sve biti u redu, jer mislim da oba tima, i Partizan i Crvene zvezda zaslužuju da budu u Evroligi. Donose toliko mnogo strasti gradu i takmičenju - rekao je Jokić.

